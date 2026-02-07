San Lorenzo espera por Milei y Pullaro para un histórico acto en memoria del combate

Desde las 19 horas de este sábado se realiza en San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe, el acto en conmemoración del 213° aniversario del combate en dicha localidad encabezado por José de San Martín.
La conmemoración por el 213° de uno de los episodios más relevantes de la historia de San Martín se ve atravesado por la polémica en torno a su sable corvo.
El mismo, que cuenta con presencia de autoridades locales como el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se ve marcado por una polémica que atravesó la semana previa, desde el martes 3 de febrero, fecha real de la conmemoración.
La intención del presidente de la Nación, Javier Milei, de entregar la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo tras retirarlo de forma oficial del Museo Histórico Nacional provocó discusiones y le otorgó un marcó especial al acto oficial.
Tras la ratificación por parte de la justicia federal al rechazar la cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, se hará efectivo el posterior traslado hacia el regimiento, ubicado en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires.
La Municipalidad de San Lorenzo estableció para este sábado un operativo especial de tránsito con cortes en el área delimitada por avenida San Martín y el río Paraná, y entre las calles Tucumán y Dr. Ghio.
Desde las 14 y hasta la finalización del acto oficial, el corte es total, por lo que se solicitó evitar circular por la zona salvo situaciones de fuerza mayor.
Este sábado comenzó el traslado del sable corvo del general José de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Se trata de una de las reliquias más emblemáticas de la historia nacional, directamente asociada a la figura del Libertador y a las gestas independentistas de América del Sur.
El operativo se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de autoridades civiles y militares, en el marco de una decisión oficial que establece que el sable quede bajo custodia militar permanente en el histórico regimiento fundado por el propio San Martín en 1812.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el Decreto 0138/2026 mediante el cual declaró Huésped de Honor de la provincia al presidente de la Nación, Javier Milei.