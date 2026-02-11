Ya tiene fecha la apertura de sesiones del Concejo de Santa Fe, con el tradicional discurso de Poletti
Será después de la Asamblea Legislativa, con el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro. Expectativas sobre las definiciones políticas -y las posteriores repercusiones- que dejará el titular del Palacio Municipal de Santa Fe.
El 6 de marzo de 2025 fue la última apertura de sesiones. Crédito: Flavio Raina
Está confirmado: la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Santa Fe será el próximo jueves 19 de febrero, con el tradicional discurso del titular del municipio capitalino, Juan Pablo Poletti. Si bien aún no está confirmada la hora de inicio, se estima que será por la mañana y en el recinto legislativo, Salta 2943.
El inicio de la actividad legislativa en la ciudad capital será luego de la Asamblea Legislativa, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero, previo al fin de semana extralargo por el feriado de Carnaval.
En contexto, cabe recordar que a propuesta del presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, se adelantó por ordenanza -y para ir en paralelo con los tiempos provinciales y la nueva Carta Magna de la bota santafesina- el inicio del primer período de sesiones ordinarias en Santa Fe capital de cada año.
Esta normativa local, que se sancionó el 18 de diciembre de 2025, dejó fijado que el Concejo se reunirá anualmente en un período ordinario de sesiones “que se extenderá desde el día 15 de febrero hasta el día diez de diciembre, dentro del mismo año calendario”.
Antes de la finalización del período ordinario de sesiones, el Legislativo local podrá prorrogar su duración por decisión de la mayoría de sus miembros y por término fijo. Y durante el receso, el Concejo “podría solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante pedido suscripto de un tercio de los concejales en ejercicio”.
Basile asumió como presidente el 9 de diciembre de 2025. Crédito: Guillermo Di Salvatore
A su vez, el intendente municipal “podrá convocar a sesiones extraordinarias, siempre que así lo requiera un asunto grave o urgente de interés público, debiendo precisar expresamente los asuntos que fundamentan la convocatoria y remitir al Cuerpo la documentación que corresponda”, agrega la ordenanza.
En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el acto de convocatoria. Por último, el intendente “deberá informar anualmente al Concejo, en la apertura de las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la administración municipal (ejercicio fiscal terminado), pudiendo acompañar la documentación respaldatoria”.
Ejes del discurso
La pregunta es cuáles serán las principales definiciones del intendente Poletti. Fuentes de prensa del municipio deslizaron que su discurso, durante la apertura de sesiones, “iría en línea con los ejes ‘levantar, ordenar y pacificar’ Santa Fe, es decir, con las políticas que se están llevando adelante, ordenadas en estos tres tópicos”, se limitaron a decir.
Por lo demás habrá que aguardar hasta el jueves 19 para conocer en profundidad todas las definiciones y anuncios que pueda hacer el titular del Palacio Municipal.
Antecedentes
La anterior apertura de sesiones fue el 6 de marzo de 2026. Tuvo lugar en el auditorio del Museo de la Constitución. “La palabra empeñada vale. Hace un año, dije que nos habíamos encontrado con una ciudad que debíamos levantar, ordenar y pacificar. Estamos escuchando y dando respuestas. Estamos mejorando”, había declarado Poletti.
Se aguardan las definiciones políticas del intendente capitalino. Crédito: Flavio Raina
“Se han invertido más de 17.300 millones de pesos para iluminar toda la ciudad. Esto se traducirá en un cambio en la calidad de vida de los santafesinos. No sólo para la tranquilidad de quien tiene que caminar a las 5 ó 6 de la mañana para ir a tomar el colectivo, sino también en el modo de uso de los espacios públicos”, adujo luego.
Sobre el cierre había adelantado que se desarrollaría una aplicación móvil que incluirá información general del municipio. “También comenzará a utilizarse el canal de WhatsApp Santa Fe Capital (que ya está en marcha), para que cada vecino cuente con información de primera mano acerca de las obras y servicios que hacen a su vida cotidiana”.
“Vamos a trabajar con más escuelas de la ciudad para que visiten el Polo Educativo Ambiental y sean estos alumnos los protagonistas de un cambio cultural que nos lleve a una Santa Fe más limpia”, había enfatizado Poletti en su discurso.