En poco más de 2 años, 26 padrinos ya cuidan y custodian plazas y lugares claves de Santa Fe

Mirá también

Analizan una suba del boleto: claves para entender lo que pasa con el sistema de colectivos en Santa Fe

La plazoleta apadrinada está en Av. López y Planes e Iturraspe, barrio Barranquitas. Crédito: Archivo

Mirá también

En 2024, la ciudad de Santa Fe registró la tasa de homicidios dolosos más baja de los últimos 4 años

La pista de Skate, también bajo cuidado apadrinado. Crédito: Archivo Pablo Aguirre

Mirá también

Obras en el hall del Teatro Municipal: se cayó la licitación, pero el municipio ya evalúa alternativas

Una parte del sistema de bicis públicas está apadrinada. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Mirá también

Un 2025 que va quedar como el año en que la ciudad de Santa Fe creó su bandera oficial