Obras en el hall del Teatro Municipal: se cayó la licitación, pero el municipio ya evalúa alternativas
Los trabajos están proyectados para el Foyer -antesala principal- del inmueble patrimonial. El presupuesto superaba los 81 millones de pesos. No se presentaron oferentes. Desde el gobierno local se analizan dos posibilidades.
El teatro es una de las “gemas” arquitectónicas de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
El denominado “Foyer” en un teatro es una suerte de antesala principal, espacio amplio y ornamentado donde el público se reúne, socializa y descansa durante los intermedios, o antes y después de las funciones. El presupuesto oficial era de $81.549.844,51, que salían de las arcas municipales.
Sin embargo, el día del acto licitatorio -donde hubo varias aperturas de sobres importantes, como la remodelación integral de los sanitarios de la Terminal de Ómnibus y la seguridad peatonal en la Av. Aristóbulo del Valle, en el área del “zanjón de la muerte”- no se presentaron oferentes para la obra del hall del teatro.
Con lo cual, la licitación de esta obra quedó desierta. La información fue confirmada a El Litoral por calificadas fuentes de prensa del gobierno local. Pero además, adelantaron que se están analizando “alternativas” para darle luz verde a la obra del Foyer, en un lugar que es patrimonio arquitectónico y cultural de Santa Fe capital.
Las alternativas
“Quedó desierta la licitación (de la obras de remodelación del Foyer), pero se están evaluando opciones y alternativas”, comentaron a El Litoral las fuentes de comunicación del municipio capitalino.
Una de ellas es volver a hacer un nuevo llamado a licitación para la misma obra, que es compleja y debería ser realizada por expertos en restauración de inmuebles patrimoniales (ver más abajo). Pero hay otra posibilidad, que también sería muy viable.
La sala principal del Teatro Municipal “1° de Mayo”. Crédito: Fernando Nicola
“También se está analizando incluir estos trabajos (restauración de hall) en la licitación que saldrá publicada dentro de algunos días, que la hará el gobierno provincial y que tiene relación con la restauración y puesta en valor integral del Teatro Municipal”, adelantaron las fuentes consultadas.
Estos trabajos a licitar incluirían “la restauración de la fachada que da a calle Juan de Garay, la fachada que da a la peatonal San Martín; también, el retechado del escenario, entre otras intervenciones”, puntualizaron.
“Entonces quizás, esta intervención más chica, que era la remodelación del hall central del teatro, se incluiría en la otra licitación ‘madre’, que es muy importante. De todos modos, no hay nada definido aún y esto está siendo analizado por los equipos técnicos del municipio”, aclararon luego.
Los trabajos
El pliego licitatorio de remodelación del hall indica que por ser un edificio de valor patrimonial, "se requiere que dentro del equipo técnico se incluya un profesional especializado en conservación y preservación del patrimonio, que acredite antecedentes comprobables en intervenciones de similares características y complejidad a la que se licita".
El acceso principal al Foyer está coronado con un balcón central de dimensiones reducidas. El encuentro del piso de este con el muro de cerramiento está provocando el ingreso de humedad hacia el Hall Principal en la garganta del cielorraso decorado de uno de los sectores.
"Ello se debe a la acumulación de guano (excrementos de aves) y residuos orgánicos generados por las palomas que hacen de este espacio su lugar de hábitat. A ello deberá sumarse la acotada sección de los tres desagües o gárgolas existentes y la escasa pendiente del piso", explica luego.
En el exterior está proyectado ejecutar la extracción y retiro de obra del Perfil "doble T" existente, para colocar luego en ocasión de instalar una marquesina que había sido retirada.
Esta tarea involucra la corrección de los marcos de puertas y ventanas, ya que los soportes del perfil están vinculados a estas aberturas. Luego, se procederá al reemplazo de dos desagües existentes que se colocarían en su posición y sección original, "como recurso para eventuales desbordes de excedentes pluviales", entre otras labores.
Y, en el interior del Foyer, se proyecta colocar cielorrasos de yeso sin el decorado en la planta baja y el primer nivel. "Ambos se encuentran en buen estado de conservación. Requieren una revisión minuciosa y los retoques de fisuras en encuentros o completamiento de faltantes, con enduido plástico o bien yeso, si la magnitud lo requiere".
Planimetría. Los sectores del hall principal que se proyectan intervenir. Crédito: Archivo
Además, las gargantas perimetrales definidas por la estructura propia del edificio, que delimitan su continuidad, presentan escudos sobre relieves y pinturas decorativas que realzan aún más su exposición, "logrando una armonía general y una presentación de calidad artesanal". Esto también será restaurado.
"La mano de obra empleada para la decoración artística de este cielorraso es de muy alta calificación y detalle. Lamentablemente este tipo de oficios ha dejado de existir paulatinamente con el correr de los años, ya sea por cambios de tendencia en la decoración, su alto costo y por la pérdida de especialización en el rubro", dice el pliego.
Para la puesta en valor (en particular de esta decoración artística), "es indispensable que la contratista tome conciencia que no se trata de una simple tarea de repintado convencional sino de una tarea artesanal de especialidad puntual", se aclara en las descripciones técnicas.