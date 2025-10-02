Cinco hitos culturales del Teatro Municipal y una historia colmada de arte, música y danza clásica
En 1969 Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa presentaron la grabación de “Mujeres Argentinas”. Y en el ‘73 se presentó la obra “Historia de un Soldado”, del gran Ígor Stravinski. Un recorrido lleno de gloriosos mojones de la cultura argentina.
1969. Ariel Ramírez, Domingo Cura y Mercedes Sosa, en la presentación de “Mujeres Argentinas”. Foto: Archivo
Desde sus inicios, la historia del Teatro Municipal “1° de Mayo”, que cumple 120 años de vida, está llena de hitos que marcaron el acervo cultural no sólo de Santa Fe, sino también de la Argentina. Hubo desde conciertos líricos memorables, presentaciones de prestigiosos conjuntos de música y danza clásica hasta obras de teatro de autores que marcaron el siglo XX.
El Litoral seleccionó algunos de esos “mojones” culturales e históricos que tuvieron como escenario el mayor Coliseo de la ciudad capital. Por ejemplo, el 13 de junio de 1969, el pianista Ariel Ramírez, Félix Luna, Domingo Cura, Jaime Torres y otros presentaron "Mujeres Argentinas" en estreno nacional. Mercedes Sosa, nada menos, fue la voz solista.
En 1973, se reinauguró el Teatro con el estreno mundial de la "Cantata Sudamericana", también de Ariel Ramírez, Domingo Cura y Félix Luna, con la participación de Mercedes Sosa como solista y otros destacados artistas. Además, volvió a ponerse en escena la ópera “La Gioconda”, tal como había sucedido en la inauguración del Teatro, en 1905.
Sala Experimental
Asimismo, en 1973 se inauguró la Sala Experimental, en el espacio que ocupara el foyer del Teatro. Para la ocasión se presentó la obra "Historia del soldado", de Ígor Stravinski y C.F. Ramus. Stravinski es considerado como uno de los compositores y artistas de música clásica más influyentes del siglo XX.
Más atrás en el tiempo, en agosto de 1944, se presentó en el Teatro Municipal Margarita Xirgu, prestigiosa actriz y directora teatral española. La catalana, ya leyenda de la escena hispanoamericana, contó El Litoral, se presentó con su compañía.
“Cuando en agosto de 1944 llegó a Santa Fe, Xirgu traía un repertorio que ya había emocionado a Buenos Aires. ‘El Adefesio’, de Rafael Alberti, y "Doña Rosita la soltera", de Federico García Lorca, eran las piezas centrales”, decía la crónica de este diario.
2024. Gala por la Revolución de Mayo, A cargo del director Silvio Viegas. Crédito: Manuel Fabatía
Fondo Ariel Ramírez
Más cerca en el tiempo, año 2017, el Museo del Teatro recibió en donación el "Fondo Ariel Ramírez", compuesto por objetos personales, partituras, discos, documentos, fotografías, etcétera del notable músico santafesino. Entre los bienes artístico- culturales que forman parte del conjunto se destaca el piano del artista, creador de la mítica “Misa Criolla”.
Se trata de un piano vertical E. Pitzer 2751 Leipzig, en el que el artista compuso dos de sus obras más reconocidas. Este instrumento es patrimonio del Museo del Teatro Municipal “1° de Mayo”.
La historia
El Teatro Municipal abrió sus puertas por primera vez el 5 de octubre de 1905, con la puesta en escena de la ópera “La Gioconda” del compositor Amlcare Ponchelli interpretada por la “Compañía Lírica Italiana”.
“En 1903 los gobiernos provincial y municipal emprendieron el proceso de construcción en el terreno donde hoy está emplazado”, dice el sitio web oficial del Teatro.
Entre sus episodios más destacados se encuentran la creación del Liceo Municipal, en 1928, a partir de la conformación de la Escuela de Teatro Infantil y la Academia de canto, música y declamación, con sede en el Teatro. En 1932 se incorpora el aprendizaje de danza clásica.
En 1936 se creó el “Museo Municipal de Bellas Artes” -hoy Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Crucellas”- que funcionó en el foyer del Teatro Municipal, desde sus orígenes hasta su traslado a su actual sede, en 1944.
En 1940 tuvo lugar el “Primer festival artístico” de alumnos del Liceo Municipal, con la participación de Ariel Ramírez como estudiante. En 1945 se creó la “Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia” -hoy Biblioteca Municipal Prof. Enrique Muttis- en instalaciones del Teatro.
1944. La prestigiosa directora teatral Margarita Xirgu se presentó en el Coliseo. Crédito: Archivo
En 1964 se oficializó la gestión del Teatro, luego de dejar sin efecto el sistema de concesión vigente hasta el momento. Ese mismo año se inauguró el Anfiteatro Juan de Garay que actualmente integra, junto al Teatro 1° de Mayo, la Dirección General de Teatro y Anfiteatro.
Entre 1970 y 1973 se realizó la primera restauración y remodelación integral del Teatro, que incluyó la construcción de un nuevo sector adaptado a la escena contemporánea. Y en 1975 se creó el Teatro de Títeres Municipal por Ordenanza N° 7092 en el ámbito del Teatro.
En 1992 comenzaron a entregarse los premios “Máscara”, galardón que se institucionalizó en 2002, a través del Decreto D.M.M. N° 0658. Actualmente la ceremonia de distinción se realiza cada 5 de octubre en coincidencia con el aniversario del Teatro, de acuerdo a la Ordenanza N°12850/22.
En 2002 nació el Museo del Teatro por decreto N° 478/02, con el objetivo de poner en valor, conservar y preservar su patrimonio histórico cultural. En 2005 se realizó una nueva restauración y puesta en valor del Teatro, en el marco de la celebración por su centenario.
En 2011, el Teatro Municipal de Santa Fe es declarado “Monumento Histórico Nacional y bien de interés histórico-artístico.”
Y en 2017 el Museo del Teatro recibió en donación el “Fondo Ariel Ramírez”, compuesto por objetos personales, partituras, discos, documentos, fotografías, etcétera del músico santafesino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.