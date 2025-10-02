120° Aniversario

Cinco hitos culturales del Teatro Municipal y una historia colmada de arte, música y danza clásica

En 1969 Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa presentaron la grabación de “Mujeres Argentinas”. Y en el ‘73 se presentó la obra “Historia de un Soldado”, del gran Ígor Stravinski. Un recorrido lleno de gloriosos mojones de la cultura argentina.