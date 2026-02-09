Pullaro abrirá el domingo venidero el período legislativo ordinario
El discurso del gobernador será desde las 19. Luego, se presentará en la plaza de la Legislatura el espectáculo presentado por Santa Fe en Cosquín. Abrirán dependencias de las dos cámaras para visitas de la ciudadanía.
Maximiliano Pullaro durante la apertura de sesiones ordinarias en 2025. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
Domingo 15 de febrero, previo al fin de semana extralargo por el feriado de Carnaval, el gobernador Maximiliano Pullaro abrirá el 144º período Ordinario de sesiones de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, nueva fecha establecida por la Constitución sancionada, promulgada y jurada en septiembre del año último.
El acto institucional está previsto a partir de las 19 cuando las autoridades de las Cámaras de Senadores y de Diputados reciban al gobernador Pullaro quien minutos después y cumplido los protocolos leerá el mensaje a la provincia.
Será el estreno de la fecha para la apertura ordinaria y por ende será el inicio del plazo mucho más amplio de actividad parlamentaria propia. En Extraordinarias, el temario es impuesto por el Poder Ejecutivo y con la nueva Constitución este plazo especial queda limitado desde el 1 de diciembre al 15 de febrero.
Pullaro viene trabajando desde mediados de enero en la preparación de un mensaje que -se anticipó- no demandará más de una hora de lectura y comenzará resaltando la figura del brigadier Estanislao López en el año del 240 aniversario del natalicio. Es más, tras la sesión inaugural, el gobierno está trabajando para que se presente en un escenario que se levantará en la plaza de la Legislatura el mismo espectáculo de la noche de Santa Fe en Cosquín.
Sesión de inicio
Previo a la constitución de la Asamblea Legislativa del domingo venidero, las dos cámaras harán una breve sesión de inicio del año parlamentario. Para ellos, debieron en diciembre votar modificaciones al reglamento de funcionamiento interno que en el caso de Diputados aún no fue finalizada su redacción.
Entre otras cosas, los reglamentos fijaron las nuevas fechas de las sesiones Preparatorias que anteceden al inicio del año parlamentario. En este caso, Senado y Diputados las realizarán el jueves venidero tras una Asamblea Legislativa que discutirá pliegos para el Ministerio Público y para Tribunal de Cuentas y Enress.
Maximiliano Pullaro durante la apertura de sesiones ordinarias en 2025. Crédito: Flavio Raina
En el Senado y en Diputados serán ratificadas las mesas de conducción que seguirán en manos de Felipe Michlig (Ucr- San Cristóbal) y Clara García (PS). La particularidad de este año es que el presidente provisional del Senado es quien sigue en la sucesión debido a la renuncia al cargo de la vicegobernadora Gisela Scaglia, hoy diputada nacional y presidente del bloque Provincias Unidas.
El año parlamentario que se iniciará el domingo venidero tendrá por delante la discusión y sanción de varias leyes exigidas por la nueva Constitución, entre ellas la de Municipios que originó innumerables reuniones entre diciembre, enero y febrero y que tiene preferencia para este jueves en el Senado.
Legislatura de la provincia de Santa Fe.
Más allá de esta norma, para el año se prevé la nueva ley electoral, la definición de los organismos encargados de la selección de jueces, fiscales y defensores así como del cuerpo encargado de juzgamiento de esos cargos judiciales.
Pero además en Ordinarias y con fecha del 26 de febrero, la Asamblea Legislativa está citada para discutir las tres propuestas elevadas por el Poder Ejecutivo para ocupar las vacantes que se produzcan este año en la Corte Suprema de Justicia.