Carsfe indicó que fue positiva la reunión con Pullaro y varios ministros

El presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, valoró como "muy positiva" la reunión de trabajo mantenida por la mesa de la entidad ruralista con el gobernador Maximiliano Pullaro y varios de sus ministros.
Los ruralistas llevaron una carpeta con temas pendientes como la seguridad, caminos rurales, obras hídricas y la necesidad de gestionar el dragado del canal de acceso al puerto de Santa Fe. "En los próximos 60 a 90 días iremos viendo los resultados de la conversación", dijo el titular de la confederación ruralista.
"Hubo predisposición a analizar todos los temas llevados, en un marco distendido, y esperamos empezar a ver resultados en los próximos 60 a 90 días" señaló el dirigente a El Litoral.
Fue el segundo jueves consecutivo que Pullaro recibe a sectores productivos en el marco de cenas de trabajo para analizar situaciones de productores, conocer los requerimientos que le hacen al Estado santafesino y la capacidad y posibilidad de respuesta del mismo estado. Siete días atrás fue la conducción de Fisfe, encabezada por Javier Martín, la visitante. Este jueves, los ruralistas llegaron desde distintos puntos de la provincia para compartir la cena pero también la agenda de trabajo.
El gobernador esperó al ruralismo con varios de sus ministros, entre ellos Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), Fabián Bastia (Gobierno), Pablo Olivares (Economía), Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Pablo Cococcioni (Seguridad) más Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería.
Vignatti, procedente de la Sociedad Rural de San Justo, hoy al frente de Carsfe, y más allá de los temas puntuales, entiende que el distendido encuentro sirvió para acercar a las partes que tuvieron algunos desencuentros en los últimos meses. "Quedaron abiertos los canales de diálogo en las diferentes áreas" subrayó ante la consulta de El Litoral y se mostró esperanzando en que los resultados se empezarán a dar en los meses venidero.
Más allá de lo conversado en términos de relaciones, el ruralismo presentó una carpeta con una serie de puntos que deberían ser trabajados con el gobierno y que pasan por la seguridad, la necesidad de obras hídricas en los extremos de la provincia y con estados vecinos; caminos rurales, la necesidad de reglamentar una serie de leyes ya dictadas y que permitirán dar estándares de calidad a la producción santafesina; conectividad y algunas líneas de créditos.
Por último, desde la entidad que reúne a las rurales se reclamó por un mayor dragado del canal de acceso al puerto de Santa Fe para salir con mayores cargas, con barcazas, a puertos del sur santafesino. "Sabemos que es un compromiso que lo debe hacer la Nación, pero solicitamos que el gobierno provincial evalúe su realización ante la inacción nacional en la materia", dijo Vignatti.
Sobre la seguridad, hubo planteos desde distintos puntos de la provincia de delitos que padecen los productores y que no es solo abigeato. El ministro Cococcioni se comprometió a armar mesas regionales de trabajo con las entidades para analizar, caso por caso, la problemática. Dirigentes mencionaron ante las autoridades algunos robos importantes sufridos por productores al momento de concretar operaciones comerciales.
En materia de obras hídricas, el planteo ruralista pasa por el destino de Bajos Submeridionales, zona que Santa Fe comparte con Chaco y Santiago del Estero, y la Picaza, destino atado a Córdoba y provincia de Buenos Aires. El ruralismo solicitó participar en la definición sobre obras hídricas a realizar en el interior de la provincia para poner la mirada de los productores.
También hubo un planteo sobre los caminos rurales e incluso se mencionó la posibilidad de que haya aportes de empresas o productores para acompañar determinadas inversiones. Sobre el tema, se acordó reuniones con el ministro Olivares y su equipo para buscar la figura que permita aportes para determinados camiones. "Hay feedlots o grandes tambos que necesitan garantizar la salida de sus productos y están dispuestos a colaborar" le dijo Vignatti a EL Litoral.
En la reunión se habló de dificultades de conectividad que tienen algunas zonas rurales de la provincia y se acordó trabajar para determinar posibilidades de conexión.
El otro tema dejado en la mesa es la reglamentación de varias leyes santafesinas ya vigentes como la de buenas prácticas agropecuarias que permitirán con información pública salvar los requisitos que exige la Unión Europea para ingresar productos de Argentina y de otros países.