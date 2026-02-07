Abanico de temas sobre la mesa

Carsfe indicó que fue positiva la reunión con Pullaro y varios ministros

Los ruralistas llevaron una carpeta con temas pendientes como la seguridad, caminos rurales, obras hídricas y la necesidad de gestionar el dragado del canal de acceso al puerto de Santa Fe. "En los próximos 60 a 90 días iremos viendo los resultados de la conversación", dijo el titular de la confederación ruralista.