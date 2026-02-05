Acuerdos armó el cronograma de trabajo

Los pliegos para renovar la Corte santafesina serían votados el 26 de febrero

La Legislatura realizará el día antes una audiencia pública sobre las postulaciones. El jueves próximo, en tanto, votarán pliegos para el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas y Enress. Advertencia del Colegio de Magistrados.