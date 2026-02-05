Los pliegos para renovar la Corte santafesina serían votados el 26 de febrero
La Legislatura realizará el día antes una audiencia pública sobre las postulaciones. El jueves próximo, en tanto, votarán pliegos para el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas y Enress. Advertencia del Colegio de Magistrados.
Cattalini encabezó la reunión de la Comisión de Acuerdos. Foto: Gentileza
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura resolvió solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a dos asambleas legislativas para tratar los diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y habilitados para el período de Extraordinarias. La primera será el jueves venidero para tratar siete de las propuestas y la segunda, el 26 de febrero, para someter a votación los tres nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para renovar antes de fin de año la Corte Suprema de Justicia.
Las decisiones con el cronograma de trabajo para ambas asambleas fueron resueltas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados y que fue el único grupo de trabajo convocado oficialmente en esta semana.
La presidenta de la comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini dio detalles de los cronogramas de trabajo analizados por la comisión. En tanto, el Colegio de Magistrados de la provincia remitió a Legislatura una nota transmitiendo "inquietudes institucionales" por los pliegos de la Corte debido a que no existen, a la fecha, dos vacancias.
"Hemos acordado que el jueves próximo llevaremos a Asamblea Legislativa siete pliegos, a los candidatos haremos las entrevistas el día anterior y para los futuros ministros de la Corte hay un procedimiento más largo lo que hace que convoquemos a una audiencia pública el 25 de febrero para intentar hacer la Asamblea el 26 de febrero", explicó la socialista al retirarse de la reunión.
Cattalini resaltó la importancia de votar miembros para la Corte Suprema de Justicia, y por ende el reglamento de la comisión tiene un procedimiento especial. Entre esos pasos está la publicación en los medios gráficos de la provincia de los antecedentes y los postulantes para que la ciudadanía tenga información sobre los candidatos.
La Comisión de Acuerdos convocará a una audiencia pública para el miércoles 25 de febrero que se hará en el recinto de la Legislatura para que los que se inscriban puedan opinar sobre Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, los propuestos para el Ejecutivo para reemplazar a Eduardo Spuler el 1 de septiembre y a Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez desde noviembre.
De todos modos, en nota a la Comisión, el Colegio de Magistrados hizo saber que no existen dos vacancias debido a que ni Gutiérrez ni Falistocco han presentado oficialmente las renuncias y por ende, no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.
Cattalini destacó que el tratamiento de los pliegos para la Corte exige un tratamiento especial, previsto por la propia Legislatura. Además de la publicación en los diarios de los antecedentes y la invitación abierta hasta el 24 de febrero para los interesados en inscribirse a la audiencia pública que se realizará al día siguiente. Es a los efectos de exponer posturas sobre los candidatos.
Luego de la audiencia pública, Acuerdos entrevistará a los tres postulantes a la Corte para luego emitir los dictámenes que deberán ser llevados al recinto el día 26 de febrero. La nueva Constitución establece un plazo de 45 días para el tratamiento de estos pliegos pero exige pronunciamiento y no aprobación ficta.
Maciel, Alurralde y Genghini son los candidatos propuestos para la renovación de la Corte Suprema.
En caso de que la Asamblea no se reúna el 26, será convocada para el jueves siguiente. Así lo prevé el cronograma de trabajo distribuido a los integrantes de la comisión.
En la reunión de Acuerdos estuvo solo el senador Armando Traferri por la Cámara Alta. En cambio, hubo asistencia casi perfecta de los diputados. Además de Cattalini estuvieron los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Marcos Corach (PJ), Astrid Hummel (Pro) y Emiliano Peralta (Unite). En cambio, no estuvieron i Ariel Bermúdez (Creo) ni los senadores Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Felipe Michlig.
Magistrados
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial remitió el miércoles una nota a Acuerdos "a fin de transmitir inquietudes institucionales vinculadas con la reciente remisión de pliegos para cubrir cargos de magistrados en la Corte Suprema Justicia de la Provincia efectuada por el gobernador".
La nota es firmada por Iván D. Kvasina y Cristian O. Werlen, presidente y vicepresidente, respectivamente, donde pone de resalto "el hecho de que dos de los cargos para los que se remiten pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada, atento a que, según hemos podido corroborar, a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial".
El otro aspecto que piden es "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".
La nota resalta que "el proceso de designación que motiva la presente hace a la conformación del máximo órgano jurisdiccional provincial, cabeza de uno de los poderes del Estado y, por tal motivo, debe estar rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales exigibles".
Jueves próximo
La primera Asamblea Legislativa será el jueves próximo para tratar siete pliegos, entre ellos tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.
Finalmente, Adriana Molina propuesta para el Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci para el Enress.
Los siete serán entrevistados el miércoles por la Comisión de Acuerdos.