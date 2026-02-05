Santa Fe es una de las tres provincias que inician el año legislativo en febrero
Hasta la Reforma Constitucional de 2025, el período ordinario de sesiones iniciaba el 1° de mayo. Entre Ríos también tiene cita para mediados de este mes. En La Docta fue el domingo 1°, desde Laboulaye.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la inauguración del período de sesiones que se hacía el 1º de mayo antes de la reforma Constitucional de 2025. Foto: Archivo..
Por primera vez, las sesiones ordinarias comenzarán en la Legislatura santafesina el 15 de febrero. Es a partir de la Reforma de la Constitución provincial de 2025, que rige desde septiembre del año pasado y modificó 42 artículos, entre ellos, la duración de este período que se extenderá hasta el 30 de noviembre.
El 10 de septiembre de 2025 se completó la reforma de 42 artículos de la Constitución de la provincia de Santa Fe, con el gobernador Maximiliano Pullaro entre los convencionales. Foto: Archivo.
Pero no prosperó: en tierras del Brigadier Estanislao López, el Poder Legislativo se compone de 50 integrantes en la Cámara baja y 19 en la Cámara alta.
También son bicamerales las legislaturas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis y Tucumán.
En tanto, la unicameralidad es mayoritaria en el territorio nacional: rige en Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La novedad de la Reforma
En Santa Fe, el capítulo tercero del nuevo texto constitucional establece, entre las disposiciones comunes a ambas Cámaras, que “se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año” (art. 75).
Y agrega en el art. 76 que Diputados y Senado “empiezan y concluyen simultáneamente sus períodos de sesiones, y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, puede suspender las suyas por más de seis días sin el acuerdo de la otra”.
Hasta el año 2025, la largada del período ordinario coincidía con el Día del Trabajo, el 1º de mayo y culminaba el 31 de octubre. Desde ahora, la asamblea legislativa se reunirá dos meses y medio antes para escuchar el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro.
Antes y después de marzo
En febrero arranca la actividad legislativa (más allá de extraordinarias convocadas por cada provincia) en tres distritos: Santa Fe y Entre Ríos (a cargo de Rogelio Frigerio) coincidirán el 15 de febrero, que este año cae en domingo y es víspera del feriado largo de Carnaval.
Córdoba dio inicio a la grilla el mismo 1º de febrero, en la ciudad de Laboulaye, al sureste de la provincia mediterránea.
El cordobés Martín Llaryora inauguró el período de sesiones el domingo 1º de febrero, desde Laboulaye. Impulsa que este acto se realice siempre en el interior de la provincia. Foto: Archivo.
En esta oportunidad, al iniciar la ronda, el cordobés Llaryora no solo defendió su gestión, sino que cuestionó duramente a la oposición. Y, a la vez, en el significativo escenario escogido, planteó la necesidad de avanzar con una ley que establezca que el inicio del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba se realice, de manera sistemática, en localidades del interior.
En la Nación
A todo esto, la fecha de inicio de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional es el 1º de marzo. Para ese día se espera el discurso presidencial en el que se rinden cuentas de la gestión desarrollada y, por lo general, se anticipan los proyectos para el año que comienza.
Así lo dispone el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994.
El Presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional el 1º de marzo. Foto: Archivo.
Entre las atribuciones del Presidente está la de hacer “anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunida al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.
Antes de la reforma ese hito ocurría el 1º de mayo, tal como fue hasta el año pasado en Santa Fe.
El mismo día en que lo hace Nación, se dará inicio a las sesiones en las legislaturas de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Corrientes, Santa Cruz, La Pampa, Jujuy, La Rioja, Salta, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio abrirá las sesiones el 15 de febrero. Foto: Archivo.
El 1º de abril será el turno de la provincia de San Luis y San Juan.
Para el primer día de mayo se aguardan los actos oficiales en Catamarca, Mendoza, Misiones.
Más allá de lo estrictamente institucional, el discurso de apertura del período de sesiones suele ser el momento para que cada uno de los mandatarios fije de alguna manera su propia agenda política, y en muchas ocasiones genera expectativas en cuanto a la posibilidad de anuncios.
Así sucede también, y especialmente, en lo que respecta al Presidente de la Nación, quien hablará ante la asamblea legislativa el primer domingo de marzo.