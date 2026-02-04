En la reanudación de las Extraordinarias

La Legislatura santafesina define cuándo tratará pliegos para la Justicia

Entrevistas y cronograma de trabajo para llevar a la Asamblea Legislativa pliegos de fiscales, autoridades del Ministerio Público, vocal del Tribunal de Cuentas, director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia. Definirán el tema para votar el jueves 12.