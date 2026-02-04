La Legislatura santafesina define cuándo tratará pliegos para la Justicia
Entrevistas y cronograma de trabajo para llevar a la Asamblea Legislativa pliegos de fiscales, autoridades del Ministerio Público, vocal del Tribunal de Cuentas, director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia. Definirán el tema para votar el jueves 12.
La Asamblea Legislativa sería convocada para votar pliegos el jueves 12. Crédito: Fernando Nicola.
La Comisión de Acuerdos, un mix de senadores y diputados, será la única que se reunirá en la semana en que finalizó el receso de enero. El objetivo es definir el temario de pliegos a votar en la Asamblea Legislativa que se convocará para el jueves 12.
En cambio, en las cámaras de Senadoresy deDiputados no fueron citadas a reuniones ningunas de las comisiones de trabajo debido a que no habrá sesiones. No obstante continuarán reuniones entre diferentes espacios políticos con representación parlamentaria a los efectos de avanzar en el análisis del mensaje del Poder Ejecutivo sobre la futura Ley Orgánica de Municipios.
Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini fue convocada para este jueves, desde las 14.30 a los efectos de ordenar las entrevistas y el trabajo en vistas a la Asamblea Legislativa que se convocará para la semana próxima. El Poder Ejecutivo entre diciembre y enero envió una serie de pliegos para el ministerio público de la Acusación, para la conducción de los dos órganos del Ministerio Público en el extremo sur de la provincia y para una vocal para el Tribunal de Cuentas, un director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia.
En principio, el objetivo del oficialismo parlamentario de Unidos es avanzar con todos los pliegos a excepción de los ministros de la Corte que exigen un período de consulta ciudadana. El cronograma sobre los tres pliegos sería acordado este jueves previendo el plazo abierto para impugnaciones así como fijar el día y horario de entrevistas para los tres y recién después llevarlos al recinto.
Adriana Molina, propuesta para el Tribunal de Cuentas. Foto: Manuel Fabatia.
La Legislatura tiene plazo hasta el 4 de abril para pronunciarse sobre los pliegos de los tres futuros ministros aunque el objetivo es convocar a la Asamblea Legislativa para el 19 o el 26 de marzo. Los tiempos serán definidos mañana por la Comisión. El Poder Ejecutivo propone a Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini para ocupar las vacantes que desde el 1° de septiembre comenzarán a producirse en el superior tribunal de justicia de la provincia.
Los primeros pliegos a considerar por la Asamblea Legislativa fueron enviados en diciembre y corresponden a tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.
Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.
En Acuerdos, Unidos propondrá también considerar en el recinto el 12 del corriente las nominaciones de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci como director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). Molina es propuesta para reemplazar a Lisandro Villar como vocal y sentarse en una de las dos sillas que en el Tribunal de Cuentas asigna la Ley de Administración. En cambio, Marcucci será el tercero de los cinco directores del Enress. En los primeros días de enero venció su mandato, por decreto, que le dio el Ejecutivo ante la situación de acefalía del ente.
Ahora, el objetivo es que Enress siga con tres directores y que tenga quórum para poder sesionar.
Hugo Marcucci, postulado como director de Enress. Foto: Flavio Raina
El objetivo de la reunión de Acuerdos es definir cuándo van a ser entrevistados los distintos candidatos y así poder elaborar los dictámenes a considerar por la Asamblea Legislativa. Unidos tiene mayoría propia en la Asamblea y por ende los pliegos no corren, en principio, riesgo alguno de ser rechazados.
La Comisión de Acuerdos es presidida en forma alternada por un senador o un diputado. Hasta las próximas semanas, será la Cámara Baja quien conduzca el cuerpo en manos de Cattalini. Además de la socialista integran la comisión los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Marcos Corach (PJ), Emiliano Peralta (Unite) y Astrid Hummel (Pro).
El Senado está representado por Raúl Gramajo (9 de Julio), Orfilio Marcón (General Obligado), Felipe Michlig (San Cristóbal) y Armando Traferri (San Lorenzo).
Plazo: la Legislatura tiene hasta el 4 de abril para expedirse sobre los pliegos de Corte.
Plurianual
El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el mensaje con el informe del Presupuesto Plurianual para el trienio 2026 - 2028, tal como lo disponen las leyes respectivas, entre ellas la de Administración Financiera.
"La elaboración de esta proyección responde estrictamente a lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.917 y modificatorias de Responsabilidad Fiscal, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº 12.402, 13.871, y por Decreto Nº 0001 /21 en el marco de la autorización dada por artículo 53º de la Ley Nº 14.017", se explica.
Acota que "el proceso de proyección presupuestaria plurianual que da lugar a los documentos es compatible con los lineamientos incorporados en el Presupuesto Provincial aprobado para el año 2026 y en lo que hace a las estimaciones para los ejercicios 2027 y 2028, se han considerado al efecto las variables macroeconómicas consignadas en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026".
La diputada justicialista Celia Arena ingresó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo "la inmediata conformación de una mesa de gestión y coordinación interinstitucional, con el objetivo de intervenir de manera urgente y efectiva frente a la grave situación que atraviesan diversas obras de vivienda de gran envergadura en el territorio provincial, correspondientes a los programas ex Procrear y Casa Propia".
Para la legisladora "la continuidad de dichas obras resulta estratégica e ineludible para garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, en un contexto de profundo y persistente déficit habitacional que afecta a miles de familias santafesinas".
Aclaró que en la provincia hay más de 1.300 viviendas inconclusas del ex Procrear y más de 200 del programa Casa Propia. "Las cifras varían según los reportes, pero la situación es crítica y urgente. Es así que solicitamos la conformación urgente de una mesa de gestión y coordinación para reactivar estas obras paralizadas". Se trata de emprendimientos puestos en marcha en la gestión anterior del gobierno nacional.
Para Arena, "garantizar su continuidad es dar respuestas concretas a miles de familias y cuidar la inversión pública ya realizada".