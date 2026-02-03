Enargas rechazó el reclamo de Santa Fe por sobrecostos del gas para industrias
El ente regulador, no obstante admitió que el sistema requiere un cambio tarifario con consensos. La Autoridad de la Competencia citará a directivos del mercado de gas para indagar eventuales irregularidades en la comercialización a industrias.
Para Santa Fe, los usuarios de GNC están pagando sobreprecios y pidió la intervención de organismos de control.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) rechazó la queja formal de la provincia de Santa Fe por el costo del gas a industrias radicadas en el distrito, al señalar que si bien hay necesidad de ajustar el esquema tarifario para que guarde relación con los flujos reales de las cuencas, cualquier modificación estructural depende de un acuerdo integral entre los actores del sector.
La nota con la postura del regulador fue remitida este lunes al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien había realizado el planteo teniendo en cuenta que gran parte del gas consumido por la industria santafesina procede de Vaca Muerta y no del importado.
Puccini presentó un reclamo formal ante la Secretaría de Energía, el Enargas y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El argumento principal es que las industrias y estaciones de GNC santafesinas están pagando una tarifa de gas basada en un "mix de cuencas" que ya no se corresponde con la realidad energética del país.
Enargas rechazó ayer el planteo. En tanto, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) citará en las próximas semanas a directivos de las empresas del mercado de gas natural, tanto a representantes de firmas distribuidoras y transportistas del segmento regulado como a comercializadoras del segmento no regulado, para analizar si existió algún tipo de irregularidad en la venta de gas a industrias y estaciones de GNC.
La nota de Enargas a Puccini y con copia a Eduardo Montamat, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, tiene siete carillas, la mayoría de ellas sumamente técnicas y está firmada por Carlos María Casares, presidente del Ente quien renunció al cargo a fines de enero y será reemplazado por Marcelo Nachón.
Argumentos
El regulador rechazó el reclamo de Santa Fe por sobrecostos del gas industrial, al argumentar que el sistema atraviesa una transición estructural. Si bien el organismo admitió la necesidad de vincular las tarifas a los flujos reales desde Vaca Muerta, advirtió que cualquier cambio requiere inversiones en infraestructura y consensos legales para no vulnerar los contratos vigentes. En el ámbito de Desarrollo Productivo hay un saber agridulce porque admiten que el planteo tiene certeza pero amerita una serie de nuevas decisiones entre actores del sistema.
"Estamos atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado con detenimiento", dice la nota remitida a Puccini.
"Las distribuidoras han contractualizado el transporte necesario para abastecer a su demanda prioritaria, en contratos de largo plazo, que se encuentran plenamente vigentes y que hasta el momento continúan desde el punto de vista tarifario asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otrora producían. Es necesario un cambio, que como se ha explicitado, se está analizando junto con la Secretaría de Energía, pero ello requiere de un rediseño y consenso de todas las partes para no incidir en los derechos emergentes de contratos vigentes", marca el párrafo siguiente de la nota.
La semana pasada, Puccini junto a funcionarios santafesinos estuvieron en CABA en gestiones por gas. Foto: Desarrollo Productivo
El escrito al ministro santafesino parte de un análisis sobre la evolución del mercado y la regulación desde la privatización del servicio que hasta los 90 prestaba Gas del Estado.
Después de un racconto de lo ocurrido en el sistema de gas, Enargas le dice a Puccini que "las inequidades mencionadas en su misiva, no son consecuencia de decisiones de regulación, sino de limitaciones en la infraestructura de transporte de gas, que fueron consecuencia de una política energética asociada a una política económica y de tarifas de transporte que limitaron el crecimiento de la infraestructura. El actual gobierno está generando las condiciones para que sea el sector privado quien invierta y motorice el incremento de la infraestructura".
El Ministerio de Producción de Santa Fe advirtió que las industrias de la jurisdicción pagaron por el fluido un precio del gas similar al de la importación desde Bolivia, que supo superar los 10 dólares por millón de BTU, cuando en realidad tendrían que haber abonado un importe en la banda del Plan Gas para la Cuenca Neuquina, en el orden de los US$ 3,50 por millón de BTU. Santa Fe apuntó a falta de actualización del mix de cuencas, lo que "constituye una barrera a la competitividad que el propio Estado debe remover" y pidió "reajustar los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca".
Reunión múltiple
La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) informó que citará en las próximas semanas a directivos de las empresas del mercado de gas natural, tanto a representantes de firmas distribuidoras y transportistas del segmento regulado como a comercializadoras del segmento no regulado, para analizar si existió algún tipo de irregularidad en la venta de gas a industrias y estaciones de GNC.
La medida surge a raíz de la presentación realizada por el Ministerio de Producción de Santa Fe, que advirtió que las industrias de la provincia pagaron por el fluido un precio del gas similar al de la importación desde Bolivia, que supo superar los 10 dólares por millón de BTU, cuando en realidad tendrían que haber abonado un importe en la banda del Plan Gas para la Cuenca Neuquina, en el orden de los US$ 3,50 por millón de BTU.
Desde la provincia, el ministro Puccini apuntó a la falta de actualización del mix de cuencas, lo que constituye una barrera a la competitividad que el propio Estado debe remover. Afirman que se deben reajustar los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca.
El incremento de producción de shale gas para el abastecimiento interno provocó que muchos contratos de transporte firme se mantuvieran en rutas que ya no cuentan con gas real. Esta desconexión entre los contratos vigentes y la disponibilidad física de los gasoductos es el escenario que permitió que se facturaran precios atados a cuencas en retroceso cuando el fluido ya provenía mayoritariamente de la Cuenca Neuquina.
Eduardo Montamat, titular de la ANC, explicó a un sitio especializado en gas que ese organismo autárquico ya realizó una investigación preliminar sobre el mercado de gas, pero se profundizará convocando a referentes del sector privado para determinar los pasos a seguir y las posibles derivaciones regulatorias del caso.