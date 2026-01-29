Los pliegos para la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

El segundo propone la designación de Gilda Adriana del Carmen Molina como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia. El tercer postula a Hugo María Marcucci como del ENRESS.
Los pliegos de Alurralde, Maciel y Genghini serán considerados a los efectos de cubrir las futuras vacantes que se producirán a lo largo del año en la cabeza del Poder Judicial, con las renuncias del actual presidente, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco (ambas a hacerse efectivas en noviembre de este año) y de Eduardo Spuler (en septiembre).
Así, una vez aprobados los pliegos y efectivizadas las renuncias, los propuestos se sumarán al decano Daniel Erbetta y a los integrantes más recientes, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.
Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore
Alurralde es especialista en Derecho Tributario y actualmente se desempeña como juez federal titular del Juzgado Federal de Reconquista, con competencia en causas federales del norte provincial. También actúa como subrogante de los juzgados federales 1 y 2 de Santa Fe.
Maciel es especialista en Derecho Civil y Comercial, y tiene vasta trayectoria en el ámbito profesional de la abogacía, y también ocupó cargos en el Estado. Desde 2023 es secretario administrativo del Senado provincial y el año pasado se desempeñó como secretario administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial.
Genghini es especialista en Derecho Ambiental y del Trabajo y la Seguridad Social, jueza del Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, integrante de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Adriana "Chuchi" Molina.
Archivo El Litoral
Molina es especialista en Derecho de Daños, mediadora y profesora universitaria desde 1987, y viene de desempeñarse al frente del Concejo Municipal de Santa Fe. Ocupará el puesto que dejó vacante Lisandro Villar, junto a Marcelo Terenzio, Oscar Biagioni, Sergio Beccari y María del Carmen Crescimanno.
Hugo Marcucci.
Archivo El Litoral
Marcucci, con amplia trayectoria en el sector público y como legislador provincial y nacional, estuvo al frente del Enress transitoriamente por el término de un año, y ahora es propuesto para incorporarse al organismo con aval legislativo.