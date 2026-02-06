Unidos abrió canales de diálogo sobre la futura Ley de Municipios
Senadores oficialistas hablaron con Poletti y su gabinete y con el presidente del Concejo. Encuentros en Legislatura y cierre con el Foro Radical de intendentes. El objetivo es llegar con un texto consensuado para el jueves próximo.
Sergio Basile abrió las oficinas de la presidencia del Concejo para recibir a senadores para analizar la futura ley de Municipios. Foto: Prensa bloque UCR del Senado.
Los senadores de Unidos concretaron una serie de encuentros este miércoles con el objetivo de avanzar en el análisis de la futura Ley de Municipios, ley que deriva de la reciente reforma constitucional. En la agenda parlamentaria, el tema tenía preferencia para este jueves en Senado pero ninguna de las dos cámaras fue convocada debido a la falta de acuerdo sobre este mensaje del Poder Ejecutivo.
Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, encabezó una serie de reuniones que comenzaron en el municipio capitalino, siguieron en Legislatura y culminaron en la casa radical de esta capital. La semana próxima irá a Rosario para encontrarse con Pablo Javkin y con María Eugenia Schmuck.
"Buscamos una ley moderna, la mejor ley para las figuras que están en la primera línea de la trinchera" señaló el senador por San Cristóbal al ingresar al Palacio Municipal donde fue recibido por el intendente Juan Pablo Poletti. La delegación del Senado estuvo además compuesta por el capitalino Julio Francisco Garibaldi así como por Rodrigo Borla (San Justo), Pablo Verdecchia (Belgrano) y Ciro Seisas (Rosario). Poletti los recibió con gran parte del gabinete, entre ellos Sebastián Mastropaolo (Gobierno) y Alejandro Boscarol (General).
Desde el gobierno capitalino se opinó en forma contraria a la incorporación de la figura del viceintendente, prevista para las dos principales ciudades en el mensaje del Poder Ejecutivo. También el tema fue analizado en la siguiente reunión con los concejales oficialistas donde se escucharon nuevas objeciones.
"No venimos a sacar una ley de apuro, por eso queremos conocer la opinión de los actores locales" dijo Michlig
Mastropaolo y Boscarol destacaron la importancia de la visita de los senadores a escuchar la opinión sobre un tema de importancia para la vida institucional de la provincia. Ambos funcionarios marcaron que el municipio local tiene órganos de control y la futura norma no impacta en la conformación actual del Concejo local.
Sergio Basile y ediles de Unidos recibieron luego a los senadores y más allá del análisis de algunos artículos se mencionó el tema del vice intendente que sería elegido con el intendente y luego su rol en el Concejo. El tema genera dudas y hubo un compromiso de hacer llegar aportes desde los concejales a los senadores oficialistas. "No venimos a sacar una ley de apuro, por eso queremos conocer la opinión de los actores locales" dijo Michlig quien el martes se reunirá con el rosarino Javkin.
En Legislatura fue la siguiente reunión donde senadores y diputados de Unidos mantuvieron un intercambio de opiniones sobre los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo. El socialismo había reunido la semana pasada a sus intendentes y había observado algunos artículos del proyecto. El tema fue analizado ayer con radicales y aliados del Pro, Creo y Uno, fuerzas con representación legislativa.
Sergio Basile y ediles de Unidos recibieron a los senadores
La jornada de Michlig culminó con el foro de intendentes radicales que preside el sanjustino Nicolás Cuesta donde se habló de posibles cambios el mensaje oficial. No obstante, las autoridades locales del radicalismo habían tenido reuniones virtuales y presenciales con funcionarios de Casa Gris en momentos de la elaboración del mensaje.
El intendente de Venado Tuerto y presidente del comité nacional del radicalismo, Leonel Chiarella, participó de parte del encuentro en el comité provincial.