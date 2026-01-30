Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe: cuáles son los puntos que observa el Socialismo
La figura del vice intendente, las competencias de los municipios, los órganos de control y cómo se conformarán los concejos deliberantes son algunos de los tópicos que el partido discute internamente. El sector elaborará su propio proyecto de ley.
Tras discutir internamente con legisladores, autoridades partidarias e intendentes del sector, el Socialismo agenda reuniones parlamentarias para la semana que viene y prepara su propio proyecto de Ley Orgánica de Municipios en la provincia de Santa Fe.
Como informara El Litoral, durante el encuentro que se desarrolló en esta capital, los referentes políticos desmenuzaron el mensaje enviado sobre el tema por el Poder Ejecutivo a las cámaras, y resolvieron reformularlo.
En diálogo con El Litoral, la diputada provincial Lionela Cattalini explicó cuáles son las principales observaciones que plantean.
- ¿Cuál es la postura del partido frente al proyecto de Ley Orgánica?
- En primer lugar, debo decir que tuvimos una reunión muy concurrida donde empezamos a debatir este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, y que es importante para la vida institucional y social de todas las ciudades de la provincia a partir de lo que significó la reforma de la Constitución provincial y que nos obligó ahora a pensar qué ciudades queremos. Recordemos que la Constitución habla de autonomía municipal, y de que todas las ciudades pasan a ser municipios con intendentes que van a tener un mandato de 4 años. Además, las ciudades de más de 10.000 habitantes van a poder dictar sus propias cartas orgánicas, como el caso de Rosario que ya tiene una ordenanza y va a convocar para la elección de estatuyentes en 2027. Hay que discutir una ley que sea un paraguas para todos los municipios de la provincia. Y en ese sentido, creo que desde el Socialismo hay mucho para contar, mucho para pensar, mucho para mejorar y es lo que comenzamos a hacer con este proceso que, entendemos, tiene que ser lo más responsable posible.
- ¿Cuáles son los puntos en los que ustedesno están de acuerdo olos plantearían deotra manera?
- El proyecto tiene una base muy importante y sobre eso vamos a discutir. Pero creemos y entendemos que hay que poner atención en varios puntos. La figura de la vice intendencia es uno; es una figura que entendemos que tiene que decidirse a partir de la discusión de las cartas orgánicas, porque si no, la propia Legislatura estaría avanzando sobre la autonomía de los municipios grandes. En el caso de Rosario, ya tiende una ordenanza y ha decidido convocar a elecciones, y entendemos que son los estatuyentes los que tienen que decidir si quieren sumar o no un cargo más para la ciudad, para qué va a servir ese cargo y cuál va a ser la figura y sus funciones. Entiendo que es una discusión posible, pero que se debe dar en el marco de lo que es la Carta Orgánica de Rosario o en su caso, de la ciudad de Santa Fe. Creemos, además, que hay que discutir cuáles son las competencias específicas de los municipios y cuáles las de la provincia en términos de gestión. Y también, cómo se componen los concejos deliberantes; hay que poner un límite mínimo o máximo y determinar cuáles son las ciudades que tienen que tener concejo municipal y cómo se organizan el resto de las ciudades. Otro punto es cómo pensamos los organismos de control, ya sea externos o internos de cada uno de los municipios, y qué pasará con la justicia de faltas, que también es una deuda en muchas ciudades de la provincia.
- ¿El Socialismo va a tener su propio proyecto de ley?
- Sí, sí, entendemos que esto requiere de un debate muy serio, muy responsable y que se deben escuchar a los diferentes actores territoriales de la provincia, y ponerlo en común. Creo que esto nos va a llevar seguramente unos días de discusión porque es un tema que como decía, afecta a la institucionalidad; y por supuesto que el Socialismo como siempre, va a tener una mirada propia sobre el tema.