Discusión en el oficialismo

Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe: cuáles son los puntos que observa el Socialismo

La figura del vice intendente, las competencias de los municipios, los órganos de control y cómo se conformarán los concejos deliberantes son algunos de los tópicos que el partido discute internamente. El sector elaborará su propio proyecto de ley.