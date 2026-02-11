La Ley Penal Juvenil se tratará el jueves desde las 11 en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a sesión especial para este jueves a las 11, a fin de tratar dos temas pedidos para extraordinarias por el gobierno nacional: La Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-UE.
Se oficializó la sesión donde se debatirán varios proyectos presentados por distintas fuerzas políticas. El acuerdo Mercosur-Unión Europea también integra el temario.
Si bien el primero de los temas tiene dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, se anticipa un fuerte debate en el recinto, tanto por la oportunidad de llevarlo a sesión con poco tiempo de debate previo, al menos en la nueva constitución de las cámaras, como por los distintos posicionamientos que existen en la materia.
En concreto, se sabe que el oficialismo impulsa un piso mínimo de 13 años para declarar imputable a una persona, en tanto que la posición mayoritaria es llevarlo a 14. Aunque subsisten posiciones que insisten en sostener un mínimo de 16.
El gobierno nacional ingresó el lunes un proyecto propio que pocas horas después fue retirado. Allí se insistía con el piso de 13 años que fue reconsiderado a fin de lograr consenso con los espacios dialoguistas.
El proyecto oficial también incluía la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley. Se espera que este texto ingrese en as próximas horas.
Mientras tanto, son 15 iniciativas sobre el mismo tema las que figuran en la convocatoria del jueves, incluido el mensaje 46 del Ejecutivo, presentado en julio de 2024 sobre Régimen Penal Juvenil.
Este martes quedaron constituidas siete comisiones, algunas de las cuales tendrán en debate los dos temas sobre los que sesionará Diputados en la primera extraordinaria del año.