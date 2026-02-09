Diputados

La reforma Penal Juvenil ingresó con cambios en financiamiento y edad de imputabilidad

El Ejecutivo giró a la Cámara baja una nueva versión del texto que ubica en 13 años la imputabilidad e incorpora asignación presupuestaria para su implementación. El oficialismo apura un trámite exprés con la intención puesta en sesionar este jueves.