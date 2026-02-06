Imputabilidad a los 13 años

Juzgar a los menores como si fueran mayores no resuelve el problema

Frente al debate acerca de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, es casi imposible pensar en que un adolescente sepa discernir lo que es un delito de lo que no lo es. Es necesaria una política que promueva el desarrollo personal y la cultura del trabajo, de lo contrario estamos tapando el sol con la mano sin resolver el problema de fondo.