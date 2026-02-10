Incendio en una oficina del Senado de la Nación: evacuación preventiva y tres personas intoxicadas
El siniestro se produjo este martes en el anexo de la Cámara Alta. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Los afectados fueron trasladados por el SAME tras inhalar monóxido de carbono.
Incendio en una oficina del Senado de la Nación. Foto: NA.
Un principio de incendio en una de las oficinas administrativas del Senado de la Nación generó momentos de tensión y una rápida evacuación en el edificio anexo del Congreso este mediodía. El incidente, que se habría originado por un desperfecto eléctrico en el cuarto piso, dejó como saldo a tres empleados con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.
El alerta se encendió pasadas las 11 de la mañana, cuando el humo comenzó a propagarse por los pasillos de las dependencias ubicadas sobre la calle Hipólito Yrigoyen.
Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad y las brigadas internas procedieron a la evacuación total del edificio para facilitar el ingreso de las dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal.
Evacuación preventiva y tres personas intoxicadas. Foto: gentileza.
El operativo de emergencia
Al llegar al lugar, los bomberos lograron circunscribir el foco ígneo antes de que se extendiera a los despachos linderos. Mientras tanto, ambulancias del SAME se instalaron sobre la avenida para asistir a las personas que abandonaban el inmueble.
El despliegue de las unidades de emergencia obligó al corte total del tránsito en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, generando importantes demoras en la circulación vehicular de la zona céntrica.
Según confirmaron fuentes sanitarias, tres personas debieron recibir asistencia médica inmediata y ser trasladadas al hospital Ramos Mejía debido a la inhalación de humo. Los afectados se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación para evaluar su evolución respiratoria.
"La intervención fue rápida y el edificio fue evacuado en orden, lo que evitó que hubiera más personas comprometidas", señalaron voceros del operativo.
Susto en el Congreso. Foto: gentileza.
Peritajes y daños materiales
Si bien el fuego fue controlado en menos de una hora, los daños materiales en la oficina donde comenzó el siniestro son importantes. Los peritos de Bomberos trabajan ahora en el lugar para determinar las causas exactas del incendio, aunque la principal hipótesis apunta a un cortocircuito en una de las terminales de computación del área administrativa.
La actividad en el anexo del Senado quedó suspendida por el resto de la jornada para permitir las tareas de ventilación y limpieza, así como para garantizar que no existan riesgos estructurales o eléctricos residuales.
Por su parte, el ingreso principal al Congreso Nacional no vio afectada su actividad legislativa habitual, aunque el despliegue de seguridad sobre la calle Yrigoyen generó complicaciones en el tránsito durante gran parte de la tarde.
Desde la presidencia de la Cámara Alta informaron que se realizará un relevamiento completo de las instalaciones eléctricas del ala afectada para prevenir futuros incidentes de este tipo en el histórico edificio.