Susto en el Congreso

Incendio en una oficina del Senado de la Nación: evacuación preventiva y tres personas intoxicadas

El siniestro se produjo este martes en el anexo de la Cámara Alta. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Los afectados fueron trasladados por el SAME tras inhalar monóxido de carbono.