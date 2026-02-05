Quemas en el basural

La costa santafesina respira humo mientras espera soluciones

Vecinos y ambientalistas advierten sobre el impacto sanitario y ambiental de un problema que lleva años sin resolverse. Mientras tanto, la concreción de una planta de tratamiento de residuos sigue siendo una deuda pendiente. La explicación de la Municipalidad de Rincón.