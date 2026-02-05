La costa santafesina respira humo mientras espera soluciones
Vecinos y ambientalistas advierten sobre el impacto sanitario y ambiental de un problema que lleva años sin resolverse. Mientras tanto, la concreción de una planta de tratamiento de residuos sigue siendo una deuda pendiente. La explicación de la Municipalidad de Rincón.
El persistente humo de las quemas del basural en Rincón. Archivo El Litoral
El amanecer vuelve a encontrar el cielo cubierto de humo y, con él, una pregunta que se repite en calles, patios y conversaciones de la Costa santafesina: ¿hasta cuándo? No se trata de una quema aislada ni de un accidente fortuito. Es el basural a cielo abierto ubicado detrás de la planta transformadora de la EPE, en San José del Rincón, otra vez en llamas durante la madrugada. Un fuego que no solo consume residuos, sino que expone una herida ambiental persistente ante la falta de soluciones eficaces por parte de las autoridades locales y provinciales.
El humo invade la zona y, empujado por el viento del este, cruza la laguna Setúbal hasta cubrir sectores de la ciudad de Santa Fe.
“Los vecinos que vivimos cerca de la planta de la EPE estamos muy preocupados, no sólo por el humo que hace imposible respirar, sino porque si no lo detienen en cualquier momento el fuego va a alcanzar la planta y nos vamos a quedar sin luz”, advierte ante las cámaras de televisión Norma Fauche, vecina del lugar.
En la madrugada del martes, alrededor de las 3.30, bomberos de Rincón debieron intervenir ante un incendio de grandes dimensiones. La dotación constató un foco ígneo sobre un montículo de residuos de aproximadamente 50 metros dentro de un predio de gran extensión. Las tareas de extinción se realizaron mediante una línea devanadera y herramientas de zapa, logrando controlar el fuego cerca de las 4.20, con colaboración de personal de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes.
“Lo que arde no es solo basura: arde la biodiversidad, la calidad de vida y el derecho constitucional a un ambiente sano”, resume la docente y ambientalista Julieta Di Filippo, quien volvió a poner el tema en discusión.
El problema excede un incendio puntual. Se trata de una falencia estructural en la gestión de residuos urbanos: donde debía funcionar la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del Consorcio GIRSU de la Costa, hoy se acumulan desechos que periódicamente se incendian, generando contaminación y preocupación vecinal.
La ubicación de la zona sobre el humedal de la Setúbal, a espaldas de Rincón. Archivo.
“El intendente, Andrés Soperez, dice que lleva la basura a Santa Fe y limpia todo el terreno, y no es real”, sostiene Fauche, que vive a unos cien metros del basural. “Que diga la verdad. Si es así, que venga a vivir acá para que inhale el humo. Como enfermero debe saber el daño que provoca”, agrega con enfado.
Más adelante la vecina indicará que además presentaron reclamos en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Acusación, la Municipalidad y el Ministerio de Ambiente provincial, sin obtener respuestas.
La Costa santafesina es un territorio moldeado por el agua y el monte ribereño, donde los afluentes del río Paraná y sus lagunas, riachos e islas dibujan un paisaje cambiante que marca el ritmo de la vida cotidiana. Entre juncales, ceibales y caminos de arena, conviven pescadores, trabajadores que cruzan a diario hacia la capital y familias que eligieron la tranquilidad del entorno natural como forma de vida. La identidad costera se construye en el vínculo estrecho con el río, en la cultura de la pesca y el encuentro al aire libre, en la solidaridad vecinal frente a las crecientes y las bajantes, y en un modo de habitar que valora el silencio, la naturaleza y el sentido comunitario. Por eso, cuando el humo cubre el amanecer, no solo se deteriora el ambiente: también se hiere una forma de vida que históricamente aprendió a convivir con la naturaleza y hoy exige que ese equilibrio no siga siendo vulnerado.
Basura, humo y enfermedad
Cada incendio libera gases tóxicos como dioxinas y monóxido de carbono, que contaminan aire, suelo y napas. El impacto no termina cuando se apagan las llamas: las cenizas y partículas quedan suspendidas y se depositan sobre viviendas, campos y cursos de agua. La vida cotidiana se altera y acciones simples como tender ropa o permitir que los niños jueguen al aire libre se vuelven motivo de preocupación.
Cuando comenzaron a limpiar el basural de Rincón, los vecinos advirtieron que estaban enterrando los residuos
“Los vecinos miran el cielo antes de salir al patio para saber si pueden tender la ropa o si los chicos pueden jugar afuera. El humo impone límites donde deberían existir derechos”, señala Di Filippo.
Fauche describe además que durante las quemas “explotan aerosoles que parecen bombas y se ven las llamas a lo lejos. Después queda un olor nauseabundo y aparecen moscas y bichos de todo tipo”.
Los vecinos aseguran que el humo y los olores afectan especialmente a personas con problemas respiratorios, niños y adultos mayores, y que los reclamos formales continúan sin respuestas concretas.
Qué dice el municipio
Días atrás, el intendente Andrés Soperez dialogó con vecinos mediante una transmisión en vivo por redes sociales. Consultado sobre el humo del basural, respondió: “Lo prenden fuego, vamos, lo apagamos y lo vuelven a prender. También se dice que la municipalidad prende fuego, y eso no es cierto. No hay nada que nos interese menos que eso”.
Explicó además que el municipio cuenta con dos camiones compactadores y que uno de ellos no puede acceder al relleno sanitario de Santa Fe por problemas mecánicos, por lo que los residuos se descargan temporalmente en el predio destinado a la planta de transferencia y luego se trasladan en camiones batea hacia la capital provincial.
Soperez negó la existencia de un nuevo basural y atribuyó las denuncias a “distorsiones del mensaje”, aunque reconoció la presencia de recolectores informales que separan residuos en el lugar. También pidió a los vecinos reducir la cantidad de basura generada y fomentar el compostaje domiciliario.
Según indicó, el traslado de residuos cuesta entre 90.000 y 100.000 pesos por tonelada y diariamente se transportan entre 8 y 10 toneladas.
Ante la consulta periodística, la Municipalidad informó este jueves que comenzaron trabajos de “saneamiento y normalización del sistema de transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en el kilómetro 8,5 de la Ruta 1”. También señalaron que incendios intencionales dificultaron temporalmente el traslado de residuos al Complejo Ambiental de Santa Fe, aunque desde el 2 de febrero se reanudó progresivamente el envío.
Antecedentes persistentes
La problemática no es nueva. Vecinos vienen denunciando desde hace años la acumulación de residuos y la falta de saneamiento en distintos sectores, especialmente en el predio de Callejón Pintos.
Durante períodos de crecida del río, incluso se registró arrastre de basura hacia la laguna Setúbal, lo que motivó estudios sobre posibles contaminantes, aunque algunos análisis no detectaron afectación directa en tomas de agua potable.
En 2024, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático inició tareas de limpieza y traslado de residuos desde antiguos basurales, junto con la plantación de especies nativas para la recuperación ambiental del área.
Responsabilidades pendientes
La problemática expone responsabilidades compartidas: falta de políticas sostenidas, controles insuficientes y ausencia de un plan integral de gestión de residuos. “Erradicar un basural no sirve si al mismo tiempo se permite que otro crezca unos kilómetros más allá. Sin políticas públicas sostenidas, el problema solo se traslada”, advierte la ambientalista.
Así estaba el basural durante la última crecida del río, antes del saneamiento de 2024. Archivo
A pocos kilómetros, en jurisdicción de Arroyo Leyes, otro basural a cielo abierto se expande sobre el humedal de la Setúbal, replicando el mismo escenario de acumulación de residuos y quemas.
El Consorcio GIRSU de la Costa, que integra a Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines, cuenta con aprobación ambiental, pero la concreción de la planta de transferencia continúa demorada. Mientras tanto, el predio destinado a ese fin sigue utilizándose como vertedero provisorio, según denuncian vecinos y dirigentes opositores.
Un ambiente que resiste
Aun en este escenario, la naturaleza muestra capacidad de recuperación cuando cesan las agresiones, aunque esa resiliencia tiene límites. “El ambiente tiene una enorme capacidad de recuperación, pero no es infinita. Cada incendio deja marcas que se acumulan”, advierte Di Filippo.
La demanda vecinal apunta al cumplimiento de la Ley de Basura Cero, al cierre definitivo de los basurales a cielo abierto y a la puesta en marcha de la planta de transferencia. No es solo una cuestión técnica, sino un derecho constitucional a un ambiente sano.
Mientras tanto, en cada madrugada de Rincón, como en el resto de la costa, el humo vuelve a elevarse como una advertencia que se repite y alcanza también a la ciudad de Santa Fe.