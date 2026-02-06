Alerta por incendios en Chubut: el fuego avanza con mayor intensidad
La situación preocupa a las autoridades por el comportamiento extremo de los focos activos, que demandan operativos complejos, coordinación entre jurisdicciones y un despliegue sostenido de recursos para proteger a las comunidades afectadas.
Incendio forestal, en la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut. Crédito: Xinhua.
Los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país presentan un comportamiento cada vez más agresivo y prolongado, lo que obliga a desplegar operativos de gran escala y una coordinación constante entre provincias para contener su avance.
Así lo advirtió el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, quien remarcó que estos eventos ya no responden a patrones habituales y requieren una presencia activa del Estado para evitar daños mayores sobre comunidades, recursos naturales e infraestructura.
Fuegoconcomportamientoextremo
Según explicó el funcionario, en los últimos años los incendios forestales se volvieron más intensos, avanzan con rapidez y permanecen activos durante lapsos prolongados. Este escenario multiplica los riesgos y dificulta las tareas de control, especialmente en zonas con topografía compleja y condiciones climáticas adversas.
Un bombero es visto en el sitio de un incendio forestal en Epuyén. Crédito: Xinhua.
En Chubut, los focos activos presentan características severas, con frentes de fuego que demandan intervención permanente y un despliegue técnico sostenido para evitar que se expandan hacia áreas pobladas o de alto valor ambiental.
Operativosinterprovinciales
Ante la magnitud de los incendios, se activaron operativos conjuntos entre distintas jurisdicciones. La cooperación interprovincial se volvió una herramienta clave para sumar recursos humanos, equipamiento especializado y logística en territorios que se encuentran bajo fuerte presión por el fuego.
Incendios forestales arrasan la región patagónica de Argentina. Crédito: Xinhua.
En ese marco, brigadistas especializados trabajan de manera coordinada con el personal local en las zonas más comprometidas, priorizando sectores donde el comportamiento del fuego es considerado extremo.
Recursosespecializados
Los operativos incluyen personal entrenado para intervenir en incendios forestales de alta complejidad, así como vehículos preparados para operar en terrenos hostiles y de difícil acceso. Este tipo de equipamiento resulta esencial para llegar a áreas críticas donde el fuego avanza sin posibilidad de contención con medios convencionales.
Las tareas se concentran en sectores cordilleranos donde la combinación de vegetación, pendientes pronunciadas y condiciones meteorológicas adversas complica el trabajo de las brigadas.
Trabajo coordinado
Las acciones se desarrollan de forma conjunta entre los equipos desplegados y los organismos provinciales responsables del manejo del fuego. El operativo se mantiene activo y continuará hasta que las autoridades evalúen que la situación permite un recambio de personal o una reducción del despliegue.
La prioridad sigue siendo contener los focos activos, reducir el impacto sobre las comunidades cercanas y evitar la propagación hacia nuevas áreas.
Desde el área de Defensa Civil advirtieron que estos incendios se inscriben en un contexto de eventos extremos asociados al cambio climático. Frente a este escenario, remarcaron la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar la planificación territorial y sostener sistemas de respuesta rápida ante emergencias cada vez más frecuentes y severas.