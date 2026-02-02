Patagonia en emergencia

Incendios activos cortan rutas en Chubut y Santa Cruz fue declarada zona de desastre

Los incendios forestales continúan generando preocupación en el sur argentino. Los focos siguen activos y obligaron el corte de una ruta clave, mientras que el Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia ígnea debido a la gravedad de los incendios en el Parque Nacional Los Glaciares.