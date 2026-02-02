#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Patagonia en emergencia

Incendios activos cortan rutas en Chubut y Santa Cruz fue declarada zona de desastre

Los incendios forestales continúan generando preocupación en el sur argentino. Los focos siguen activos y obligaron el corte de una ruta clave, mientras que el Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia ígnea debido a la gravedad de los incendios en el Parque Nacional Los Glaciares.

Patagonia en emergencia. Crédito: Reuters.Patagonia en emergencia. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

Los incendios forestales mantienen en vilo a la Patagonia: en Chubut el avance del fuego obligó a cortar una ruta clave, mientras que en Santa Cruz el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea y zona de desastre por el impacto de las llamas en áreas protegidas.

Civil protection members stand near an area affected by wildfires in Cholila, in the Patagonian province of Chubut, Argentina, February 1, 2026. REUTERS/Nicolas Palacios TPX IMAGES OF THE DAYLa provincia de Chubut atraviesa una situación extrema. Crédito: Reuters.

Chubut: ruta cortada y situación crítica

La provincia de Chubut atraviesa una situación de extrema tensión por los incendios forestales que afectan amplias zonas de la cordillera. Ante el avance del fuego y el riesgo para la seguridad, las autoridades decidieron cortar la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Cholila con la Ruta Nacional 40.

Se trata de una medida preventiva, ya que los focos activos se encuentran muy próximos a la traza vial y la visibilidad se ve severamente reducida por el humo.

Se recomendó a quienes deban circular por la zona utilizar caminos alternativos, como la Ruta Provincial Nº 15, aunque con extrema precaución. Mientras tanto, brigadistas locales y refuerzos llegados desde otras provincias trabajan incansablemente para contener las llamas. El pronóstico de lluvias genera expectativas, aunque los vientos podrían dificultar las tareas.

Mirá tambiénSanta Fe se suma al combate de los incendios en Chubut con 30 brigadistas

Santa Cruz: emergencia ígnea y zona de desastre

En paralelo, el Gobierno nacional formalizó la declaración de emergencia ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, ante la propagación del fuego en áreas protegidas, principalmente en el Parque Nacional Los Glaciares. La medida fue oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y responde a las condiciones extremas que superan la capacidad operativa local.

Con esta decisión, Santa Cruz se suma a las demás provincias patagónicas ya alcanzadas por la emergencia: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida habilita recursos extraordinarios, la movilización de personal, y permite acelerar procesos administrativos para brindar asistencia humanitaria, sanitaria y logística.

FILE PHOTO: Smoke and flames rise from a wildfire in Epuyen, in the Patagonian province of Chubut, Argentina January 9, 2026. REUTERS/Matias Garay/File PhotoUn verano atravesado por el fuego. Crédito: Reuters.

Un verano atravesado por el fuego

La temporada de verano en el sur del país viene marcada por una intensa ola de incendios forestales. Las condiciones climáticas, con temperaturas elevadas, fuertes vientos y escasez de lluvias, han generado un escenario propicio para la expansión del fuego.

Además de los daños al ecosistema, se teme por las posibles afectaciones a viviendas rurales, rutas, infraestructura turística y reservas naturales.

Los organismos de protección civil, parques nacionales y servicios de manejo del fuego trabajan sin descanso. Las tareas incluyen ataques directos al fuego, cortafuegos, logística aérea con aviones hidrantes y asistencia a las poblaciones cercanas a las zonas en riesgo.

Decreto 80/2026 by El Litoral

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Chubut
Santa Cruz
Boletín Oficial
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro