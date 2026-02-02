Incendios activos cortan rutas en Chubut y Santa Cruz fue declarada zona de desastre
Los incendios forestales mantienen en vilo a la Patagonia: en Chubut el avance del fuego obligó a cortar una ruta clave, mientras que en Santa Cruz el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea y zona de desastre por el impacto de las llamas en áreas protegidas.
La provincia de Chubut atraviesa una situación extrema. Crédito: Reuters.
Chubut: ruta cortada y situación crítica
La provincia de Chubut atraviesa una situación de extrema tensión por los incendios forestales que afectan amplias zonas de la cordillera. Ante el avance del fuego y el riesgo para la seguridad, las autoridades decidieron cortar la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Cholila con la Ruta Nacional 40.
Se trata de una medida preventiva, ya que los focos activos se encuentran muy próximos a la traza vial y la visibilidad se ve severamente reducida por el humo.
Se recomendó a quienes deban circular por la zona utilizar caminos alternativos, como la Ruta Provincial Nº 15, aunque con extrema precaución. Mientras tanto, brigadistas locales y refuerzos llegados desde otras provincias trabajan incansablemente para contener las llamas. El pronóstico de lluvias genera expectativas, aunque los vientos podrían dificultar las tareas.
En paralelo, el Gobierno nacional formalizó la declaración de emergencia ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, ante la propagación del fuego en áreas protegidas, principalmente en el Parque Nacional Los Glaciares. La medida fue oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y responde a las condiciones extremas que superan la capacidad operativa local.
Con esta decisión, Santa Cruz se suma a las demás provincias patagónicas ya alcanzadas por la emergencia: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida habilita recursos extraordinarios, la movilización de personal, y permite acelerar procesos administrativos para brindar asistencia humanitaria, sanitaria y logística.
Un verano atravesado por el fuego. Crédito: Reuters.
Un verano atravesado por el fuego
La temporada de verano en el sur del país viene marcada por una intensa ola de incendios forestales. Las condiciones climáticas, con temperaturas elevadas, fuertes vientos y escasez de lluvias, han generado un escenario propicio para la expansión del fuego.
Además de los daños al ecosistema, se teme por las posibles afectaciones a viviendas rurales, rutas, infraestructura turística y reservas naturales.
Los organismos de protección civil, parques nacionales y servicios de manejo del fuego trabajan sin descanso. Las tareas incluyen ataques directos al fuego, cortafuegos, logística aérea con aviones hidrantes y asistencia a las poblaciones cercanas a las zonas en riesgo.