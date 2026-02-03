Desde Cholila, brigadistas de Santa Fe trabajan para frenar los incendios en Chubut

Cerca del Parque Nacional Los Alerces, en la inmensa Patagonia argentina, está la localidad de Cholila, provincia de Chubut. Allí se encuentran apostados las y los brigadistas santafesinos que partieron el sábado a colaborar en el control de los incendios que amenazan con convertir un paraíso en pura ceniza.
Carlos Dolce es bombero voluntario y Director Provincial de Gestión de Riesgos de la provincia de Santa Fe y desde el mismo lugar en que el equipo está trabajando, hizo un balance de las tareas que cumplieron a partir de su llegada a Chubut, donde confluyen equipos de varias provincias.
Antes que nada, conviene decir que el equipo “se encuentra bien”, “en contacto permanente con las autoridades” y con la prioridad de “cuidar la salud de los integrantes”.
"Ver que una parte del paisaje de la Patagonia está hecho cenizas genera mucho dolor", dice Carlos Dolce, Director Provincial de Gestión de Riesgos de la provincia. Foto: Archivo.
La charla con El Litoral ocurre a las 11 de la mañana de un lunes que siguió a una jornada intensa y compleja; tanto que fue “como varios días juntos de otras intervenciones”, asegura el experto.
El domingo, cuando la prioridad era evitar que el fuego pase sobre la ruta provincial 71, el viento y las condiciones climáticas tornaron particularmente dura la tarea y obligaron a un repliegue para resguardar la salud del equipo.
Las prioridades
“En este momento estamos ubicados en la localidad de Cholila donde hicimos base”, informó Dolce. Estamos a unos 10 kilómetros de la localidad, trabajando en altura y conteniendo tres focos aislados en una zona de bosque para evitar que pase a quemar la totalidad del monte y de que llegue a algunas viviendas de productores”.
La localidad ya tuvo fuego, pero no en el casco urbano, “sino en zonas rurales y ha cruzado la ruta 40 en ese sector”. El objetivo en las últimas horas era evitar que el fuego pase la ruta 71, que es la conexión con la 40: “Ese fuego se pudo cortar porque cuando pasa a la ruta va a otros montes más grandes y hubiese sido una catástrofe”.
28 brigadistas santafesinos están trabajando en la contención de los incendios, en Chubut. Foto: Gobierno de Santa Fe.
Son Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE). Algunos de sus integrantes ya habían estado trabajando en incendios anteriores. Por ejemplo en Junín de los Andes en febrero de 2025 y en Esquel durante 2024.
“En este momento estamos atendiendo el incendio en Chubut a partir de que el gobernador Maximiliano Pullaro puso nuestra brigada y equipamiento a disposición del gobernador Ignacio Torres. Estuvimos a la espera de la convocatoria que se dio la semana pasada”, señaló Dolce, quien insistió en que hay brigadas de distintos puntos del país colaborando para detener el avance del fuego.
Parque Nacional Los Alerces.
“Ayer (por el domingo) tuvimos un día de trabajo duro y complejo. Hoy estamos trabajando duro pero con un poco menos de complejidad”. En este punto, explicó que “las condiciones de terreno son un poco mejores que las del día de ayer”, con menos inclinación.
Igual, la situación va cambiando y nunca es fácil porque “en este caso no tenemos cursos de agua para extraer con las bombas que trajimos desde Santa Fe. Así que el trabajo es manual, con herramientas (motosierras, hachas) y equipamiento para hacer líneas de cortafuego y evitar que pasen las llamas desde donde están a sectores donde se complicaría más la situación”.
- ¿Es peor la situación que observan ahora respecto de años anteriores, cuando atendieron otros incendios en el sur?
- Es distinta. Hay veces que tenemos días de trabajo en estas grandes extensiones que son de brecha para evitar que el fuego pase. Es un trabajo muy cansador, pero que no tiene mucho riesgo. A veces se dan situaciones complejas, como la que se dio ayer. Pero, a partir del entrenamiento que tenemos, logramos resguardar rápidamente la zona y los vecinos.
El día de ayer fue mucho más complejo que varios días juntos que otras intervenciones.
En este caso estamos como Brigada Forestal y hemos coordinado emergencias de todo tipo que son de riesgo. Tuvimos varias situaciones, no solo en la Patagonia, sino en granes extensiones de campo dentro de la provincia de Santa Fe. Es el caso de Cacique Ariacaiquín el año pasado: fueron cinco días de trabajo con mucho riesgo y complejidad importante del terreno.
Tenemos en claro que ante cualquier situación siempre priorizamos la vida y la salud de los integrantes de la brigada.
- ¿Qué reflexión te produce ver este escenario?
- Apenas llegamos y vimos todo quemado a ambos lados de la ruta, casas quemadas, algún fuego cortado muy al borde de las viviendas, fue de mucho dolor. Pero lo convertimos en fuerza y energía para trabajar, porque no nos podemos dar el lujo de detenernos ante esto.
Ver que una parte del paisaje de la Patagonia está hecho cenizas genera mucho dolor. Pero acá estamos con mucha fuerza, santafesinos y santafesinas que vinimos acá para aportar a este gran trabajo que están haciendo muchísimos brigadistas de todo el país.
- ¿Hay mujeres en la dotación?
- Dentro del equipo de 28 integrantes hay 6 mujeres. Acá trabajamos con la misma entereza; tenemos un equipo muy solidario. Además de brigadistas forestales hay una médica que siempre nos está cuidando para que salgamos en buenas condiciones al servicio y también volvamos bien.