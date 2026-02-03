Incendios forestales

Brigadistas santafesinos refuerzan el operativo en Chubut y detallaron tres días de trabajo contra el fuego

Un contingente de 30 brigadistas de Santa Fe trabaja en Cholila, Chubut, para contener incendios forestales. Carlos Dolce informó tareas de brechas, combate directo y apoyo aéreo en el marco de la cooperación interjurisdiccional.