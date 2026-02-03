Brigadistas santafesinos refuerzan el operativo en Chubut y detallaron tres días de trabajo contra el fuego
Un contingente de 30 brigadistas de Santa Fe trabaja en Cholila, Chubut, para contener incendios forestales. Carlos Dolce informó tareas de brechas, combate directo y apoyo aéreo en el marco de la cooperación interjurisdiccional.
Un contingente de 30 brigadistas santafesinos trabaja en Cholila, Chubut.
En el marco del operativo para controlar y mitigar el fuego en Chubut, brigadistas santafesinos cumplen tareas en zonas afectadas por incendios forestales. El director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, informó las acciones realizadas durante los primeros tres días de trabajo en territorio patagónico.
El funcionario explicó que el primer día la delegación se puso a disposición del Comando Operativo y fue asignada a un sector lindero a la Ruta 71. Allí trabajaron con Bomberos Voluntarios de Chubut en la apertura de una brecha para evitar el avance del fuego hacia un área no afectada, con motobombas de alta presión y herramientas manuales.
El operativo incluye apertura de brechas, combate directo y apoyo de un medio aéreo.
Brechas, repliegue y coordinación operativa
Dolce indicó que esa primera jornada fue la más exigente por la presencia de fuego directo. Señaló que lograron resolver varios puntos, pero el cambio de viento y ráfagas fuertes hicieron que el incendio pasara a las copas de los árboles y se desplazara hacia otro sector, lo que obligó al repliegue por seguridad.
El director remarcó que en estos operativos se prioriza la integridad del personal. Precisó que el trabajo se realiza en coordinación con otras delegaciones, con controles médicos y jornadas que se extienden desde las 6 hasta las 19, según el esquema operativo definido en el lugar.
Tercer día con apoyo aéreo y sistema nacional
En el segundo día, Dolce informó que trabajaron junto a personal de Córdoba y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en nuevas brechas para cortar un frente de incendio de gran extensión. Según detalló, el objetivo fue impedir el avance hacia un sector de monte que no había sido alcanzado, logrando frenar un frente aproximado de un kilómetro.
Este martes, en el tercer día de tareas, la delegación continuó el trabajo manual en una brecha junto al Sistema Nacional y brigadistas de Entre Ríos, con la asistencia de un medio aéreo. Las acciones se enfocan en contener el paso del fuego y sostener las líneas de control definidas por el comando.
La delegación integra el esquema nacional de cooperación interjurisdiccional ante incendios.
Cooperación interjurisdiccional en Cholila
El contingente está integrado por 30 brigadistas de la Provincia de Santa Fe y forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional para emergencias de gran magnitud. La delegación está conformada por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y personal de la Secretaría de Protección Civil.
Según se informó, el envío se definió tras un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación por la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación. La dotación fue destinada a Cholila, departamento Cushamen, en Chubut, y trabajará durante 12 días antes del relevo por otra brigada que permanece en Santa Fe en alerta.