Incendios en Chubut: las voces de los brigadistas santafesinos que luchan contra el fuego

Los incendios forestales que afectan desde hace varios días a la provincia de Chubut mantienen en vilo a distintas regiones del país. En ese contexto, un contingente de 30 brigadistas de la provincia de Santa Fe fue enviado a colaborar con las tareas de combate del fuego, en un escenario ya declarado como emergencia ígnea y zona de desastre.
Entre los bomberos desplegados se encuentran representantes de la región, como Marianela Magnano, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sancti Spiritu, y Fabián Costa, integrante de Bomberos Voluntarios de Wheelwright, quien brindó un informe describiendo la compleja situación que se vive en el terreno.
“Este lunes tuvimos el segundo día de trabajo, volvimos cansados, pero bien. El fuego hace lo suyo, no se puede parar”, relató Costa, al dar cuenta del esfuerzo sostenido que realizan los brigadistas junto a bomberos voluntarios de distintos puntos del país.
Viento, calor y un fuego que se reactiva
Según explicó el bombero santafesino, las condiciones climáticas juegan un papel determinante en la propagación de los incendios. A pesar del trabajo aéreo con helicópteros y aviones hidrantes, el calor extremo y los vientos que se generan en zonas de valles y cerros complican seriamente las tareas.
“El calor hace su propio viento. Entre cerro y cerro se produce un viento muy fuerte que libera pavesas y cenizas, que vuelan y caen en lugares protegidos. Entonces, todo el trabajo que hicimos parece en vano, porque el fuego se vuelve a agarrar en otro lado y avanza por la copa de los árboles”, explicó Costa.
Esta dinámica obliga a redoblar esfuerzos de manera constante, en un trabajo que es mayormente manual y de alto desgaste físico, intentando quitarle combustible al fuego para frenar su avance por tierra, aunque muchas veces el incendio se propaga por vía aérea debido al viento.
Brigadistas exhaustos, pero sin lesionados
A pesar de la dureza del escenario, desde el frente de combate llegaron noticias alentadoras en cuanto al estado de salud del personal. “Estamos todos bien, todos sanos, los vehículos están bien y no hay lesionados, solo cansados”, aseguró el bombero en su mensaje, con el objetivo de llevar tranquilidad a la región.
El testimonio refleja también la desazón que genera ver cómo, pese al enorme esfuerzo humano, el fuego continúa avanzando. “Es muy duro el trabajo que se viene haciendo en condiciones realmente extremas, y a veces se pierde la esperanza de poder frenarlo rápidamente”, reconocieron desde el entorno de los brigadistas.
Mientras tanto, la emergencia se extiende también a otras zonas del sur del país, con incendios forestales activos en provincias vecinas y focos que incluso afectan áreas protegidas, lo que refuerza la magnitud del desastre ecológico que se está viviendo.