Bomberos Voluntarios de San Javier refuerzan su brigada forestal y equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Javier presentó oficialmente el fortalecimiento de sus recursos operativos, con la incorporación de nuevo equipamiento destinado a optimizar la respuesta ante emergencias, especialmente en incendios forestales.
Durante la presentación, Hugo Costanzo, integrante de la Comisión Directiva, y Fabián Costante, jefe del Cuerpo Activo, brindaron detalles sobre los elementos recibidos a través de Protección Civil del Gobierno de la provincia de Santa Fe, además de los avances logrados gracias al acompañamiento de la comunidad.
La comunidad volvió a ser un pilar fundamental para fortalecer el cuartel.
Costante explicó que el nuevo equipamiento de la Brigada Forestal incluye una bomba de alta presión de origen europeo para intervenciones de gran magnitud, equipos forestales homologados para la protección personal, una motosierra y un soplador específico para incendios de vegetación. Asimismo, la institución sumó un generador trifásico de 13 kVA que podrá utilizarse en emergencias o ante eventuales cortes de energía en operativos de la Junta de Protección Civil.
Autoridades del cuartel brindaron detalles sobre las nuevas incorporaciones.
El jefe de Bomberos aclaró que estas incorporaciones no reemplazan materiales antiguos, sino que amplían la capacidad operativa del cuartel. Recordó además que el año pasado ya se habían adquirido otras herramientas y que a comienzos de 2025 se sumaron equipos forestales donados por el senador departamental.
La Brigada Forestal sumó herramientas clave para incendios de vegetación.
Por su parte, Costanzo destacó la transparencia en el uso de los fondos obtenidos a través del bono contribución anterior, que permitió la compra de un dron y un soplador. En ese marco, se anunció el lanzamiento del Bono Contribución 2026, que tendrá un valor total de 45.000 pesos, pagadero en tres cuotas de 15.000. El sorteo se realizará el 9 de julio y repartirá 15.500.000 pesos en premios.
Parte del equipamiento fue gestionado a través de Protección Civil provincial.
Desde la institución agradecieron el permanente apoyo de la comunidad, fundamental para continuar equipando al cuartel y fortalecer el servicio que brindan a toda la comunidad de San Javier y una amplia región.