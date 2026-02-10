Giro diplomático

Cambios en Cancillería: unificación de las embajadas en Bélgica y la Unión Europea

A través de un decreto, el Poder Ejecutivo fusionó ambas representaciones diplomáticas en Bruselas. El diputado del PRO, referente del pensamiento globalista y defensor del acuerdo Mercosur-UE, será el nuevo representante ante el bloque continental.