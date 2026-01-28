Reconfiguración de alianzas

Acuerdo India–Unión Europea: cómo impacta en el comercio global y en el Mercosur

Tras 18 años de negociaciones, la India y la Unión Europea concluyeron la etapa técnica de un acuerdo de libre comercio que podría redefinir el comercio internacional. El analista Joaquín Bernardis analizó en CyD Litoral el alcance, las implicancias políticas y cómo este pacto podría impactar negativamente en el acuerdo pendiente con el Mercosur.