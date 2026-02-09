Unión Europea

Argentina reabre el mercado europeo para la carne aviar a partir de marzo

Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea para la exportación de carne aviar, un destino estratégico por su alto valor agregado. La habilitación comenzará el 1 de marzo, luego de que el país recuperara su estatus sanitario como libre de influenza aviar altamente patógena, tras un trabajo conjunto entre organismos nacionales y el sector productivo.