Argentina reabre el mercado europeo para la carne aviar a partir de marzo

Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea para la exportación de carne aviar, un destino estratégico por su alto valor agregado. La habilitación comenzará el 1 de marzo, luego de que el país recuperara su estatus sanitario como libre de influenza aviar altamente patógena, tras un trabajo conjunto entre organismos nacionales y el sector productivo.

La Unión Europea confirmó la reapertura de su mercado a la carne aviar argentina, permitiendo retomar los envíos a partir del 1 de marzo. La decisión quedó plasmada en el Reglamento (UE) 2026/278, publicado este lunes en el Diario Oficial del bloque comunitario.

La medida representa un paso estratégico para la producción avícola nacional, ya que la UE constituye un destino de alto valor, especialmente para cortes y productos elaborados.

Desde el Gobierno destacaron que el logro es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA y la Cancillería, en articulación con el sector privado.

Recuperación del estatus sanitario y respaldo internacional

La reapertura del mercado europeo se produjo luego de que Argentina recuperara su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Este reconocimiento fue posible gracias a las tareas de control, vigilancia y erradicación implementadas en las granjas avícolas afectadas, junto con el fortalecimiento de los sistemas de bioseguridad. Las autoridades nacionales remarcaron que la respuesta rápida y coordinada fue determinante para restablecer la confianza sanitaria internacional.

Aun con las restricciones sanitarias vigentes en parte del período, el comercio de carne aviar y sus preparados con la Unión Europea mostró un desempeño destacado. Según datos de Eurostat, en 2024 las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron los 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023.

En tanto, durante el período enero-noviembre de 2025, los envíos totalizaron casi 17 millones de euros, con un crecimiento del 41% en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan el potencial del mercado europeo y las oportunidades que se abren a partir de la normalización del comercio.

Perspectivas para el sector

La restitución del acceso al mercado europeo fortalece las perspectivas del sector avícola argentino, que vuelve a posicionarse en uno de los destinos más exigentes del mundo en términos sanitarios y de calidad.

Con la reapertura, se espera una mayor diversificación de exportaciones, mejoras en el valor agregado y un impulso adicional a la producción nacional.

