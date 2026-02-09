Informe BCR

El búfalo gana terreno en Argentina: el rodeo creció 115% en una década

Con un fuerte crecimiento del stock en los últimos diez años y una marcada concentración en el Nordeste Argentino, el sector bubalino se consolida como una alternativa productiva viable en ambientes tropicales y subtropicales. Aunque todavía representa una porción marginal de la ganadería nacional, el aumento de la faena, el potencial exportador y los avances en trazabilidad abren nuevas oportunidades para la actividad.