El búfalo gana terreno en Argentina: el rodeo creció 115% en una década
Con un fuerte crecimiento del stock en los últimos diez años y una marcada concentración en el Nordeste Argentino, el sector bubalino se consolida como una alternativa productiva viable en ambientes tropicales y subtropicales. Aunque todavía representa una porción marginal de la ganadería nacional, el aumento de la faena, el potencial exportador y los avances en trazabilidad abren nuevas oportunidades para la actividad.
Del rezago a la expansión: el búfalo se consolida como alternativa ganadera. Crédito: Campolitoral
El búfalo fue introducido en la Argentina a comienzos del siglo XX, procedente de Brasil, y tuvo sus primeros desarrollos en provincias como Entre Ríos y Corrientes. En sus orígenes, la especie estaba destinada al cruzamiento con el bovino para mejorar su rusticidad, pero al no prosperar ese objetivo, quedó relegada a un uso marginal durante varias décadas.
Recién en los años setenta volvió a despertar interés, principalmente para su explotación en campos bajos y ambientes adversos, dando inicio a una etapa de desarrollo comercial.
Estudios del INTA destacan como principales atributos del búfalo su rusticidad, su adaptación a climas extremos y su capacidad para cumplir funciones de cría, recría e invernada, además de permitir sistemas de doble propósito, tanto para carne como para leche.
Estas características explican su crecimiento sostenido en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), el stock bubalino aumentó un 115% entre 2015 y 2025, pasando de 94.000 a casi 203.000 cabezas.
El NEA concentra la mayor parte del rodeo
La expansión del búfalo en Argentina tiene una clara localización geográfica. Gracias a su resistencia al calor y su capacidad para aprovechar pasturas de baja calidad, la especie se adapta especialmente bien a los humedales y ambientes pantanosos del Nordeste Argentino (NEA).
Fuente: BCR
En 2025, Corrientes concentró el 47% del stock nacional, seguida por Formosa (22%), Chaco (15%), Santa Fe (5%) y Misiones (2%). En conjunto, las provincias del NEA reúnen el 86% de las existencias bubalinas del país, aunque la especie ya está presente en 20 de las 23 provincias argentinas.
De acuerdo con estudios técnicos, siempre que cuenten con acceso al agua, barro o sombra, los búfalos mantienen un buen estado corporal incluso bajo temperaturas elevadas, lo que los convierte en una alternativa eficiente en regiones donde la ganadería bovina enfrenta mayores limitaciones.
Faena, producción y un mercado aún pequeño
El crecimiento del rodeo se refleja también en la dinámica de la faena y la producción de carne. Entre 2015 y 2024, la faena bubalina mostró una tendencia sostenida al alza. En 2024 se faenaron 18.296 cabezas, un volumen 3,7 veces superior al registrado en 2015.
Fuente: BCR
En los primeros siete meses de 2025, la faena alcanzó 14.930 animales, superando en un 18% al mismo período del año anterior. Con un rendimiento promedio de 219 kilos por animal, la producción anual ronda las 4.000 toneladas de carne.
Sin embargo, pese a este crecimiento, el sector continúa siendo marginal dentro del complejo cárnico argentino: tanto la faena como la producción de carne de búfalo representaron en 2024 apenas el 0,1% de los volúmenes del sector bovino.
Consumo, exportaciones y trazabilidad: las claves del futuro
En el mercado interno, la carne de búfalo aún enfrenta un fuerte desconocimiento por parte de los consumidores.
Según un relevamiento del INTA realizado en 2024, cerca del 60% de los encuestados desconocía que se comercializa carne de búfalo en Argentina, y el 94% afirmó no haberla probado nunca. No obstante, entre quienes sí la consumieron, el 80% manifestó una valoración positiva, lo que sugiere un alto potencial de aceptación.
En el plano externo, el sector cuenta con una Cuota Hilton específica de 200 toneladas para la exportación de carne bubalina de alta calidad, conocida como “Cuota búfalo”, que incluye cortes premium destinados a mercados exigentes.
Un avance clave para el futuro del sector fue la incorporación del ganado bubalino al Sistema Nacional de Identificación de Ganado, mediante la Resolución 71/2024. A partir de marzo de 2025, la identificación electrónica individual se vuelve obligatoria, fortaleciendo la trazabilidad, un requisito central para acceder a mercados como la Unión Europea.
Fuente: BCR
En síntesis, el sector bubalino argentino atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, apoyada en su adaptación a los ecosistemas del NEA, el aumento del stock y la expansión de la faena.
Aunque todavía representa un nicho dentro de la ganadería nacional, la mejora en los sistemas de control, el potencial exportador y la buena percepción del producto entre quienes lo consumen sientan las bases para un mayor desarrollo en los próximos años.