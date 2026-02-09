35º informe de la Red Nacional de Monitoreo

La chicharrita avanzó de la mano del calor y el maíz tardío

En la zona endémica del NOA, coincidiendo con los primeros estadios fenológicos de los maíces tardíos, la presencia de Dalbulus maidis continuó aumentando. Aunque en un 25% de las trampas estuvo ausente, el 67% tuvo capturas de 1 a 20 adultos.