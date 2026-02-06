#HOY:

El sector cárnico valoró el aumento de la cuota de exportación a Estados Unidos

El presidente del IPCVA destacó el impacto positivo del nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos, que permitirá mejorar la competitividad, fortalecer la cadena productiva y ampliar las exportaciones de carne vacuna a uno de los mercados estratégicos.

“Hemos recibido con mucha alegría el anuncio por parte del gobierno del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente en lo referido al incremento de la cuota de carne vacuna argentina hacia ese destino”, sostuvo Georges Breitschmitt, presidente del Instituto.

Impacto

“Esta gran noticia nos genera una mejor competencia entre mercados, nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena y ratifica que tenemos que trabajar para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de proteína”, sostuvo.

Breitschmitt señaló que se trabaja conjuntamente con el Gobierno Nacional, buscando abrir nuevos mercados, mejorar las condiciones comerciales, y generar mayor competitividad.

Avances

Este gran avance también demuestra el trabajo de toda la cadena productiva representada en el Instituto ya que desde hace más de una década se trabaja en ese mercado estratégico, primero para lograr su reapertura en 2018 y después con campañas de promoción.

De acuerdo al informe de exportaciones del IPCVA de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el tercer principal destino para la carne argentina, detrás de China e israel, con más de 5,7 mil toneladas.

