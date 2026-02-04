#HOY:

Récord histórico de faena, producción y consumo

La producción porcina alcanzó en 2025 los mejores indicadores de su historia

El sector porcino argentino cerró 2025 con cifras récord en faena, producción y consumo interno. Los datos oficiales confirman un crecimiento sostenido y mayor inserción en el mercado local y externo.

Récord productivo y mayor consumo: el cerdo consolida su crecimiento en Argentina
El sector porcino argentino finalizó el año 2025 con resultados históricos que confirman un proceso de crecimiento sostenido.

Según datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, la faena alcanzó un récord de 8.517.433 cabezas, mientras que la producción totalizó 812.272 toneladas, marcando los niveles más altos registrados hasta el momento.

Récord productivo y mayor consumo: el cerdo consolida su crecimiento en Argentina

Estas cifras representan un incremento interanual del 2,5 % en faena y del 3,4 % en producción respecto de 2024, consolidando al complejo porcino como uno de los sectores más dinámicos de la producción agroalimentaria nacional.

El desempeño reafirma el rumbo productivo adoptado en los últimos años, con inversiones orientadas a la eficiencia, la tecnificación y la integración de la cadena.

Crece el consumo interno y se afianza en la mesa argentina

Otro de los datos destacados del balance anual es el fuerte crecimiento del consumo interno. Durante 2025, el consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó un récord de 18,9 kilogramos por habitante por año, lo que significó un aumento del 8,7 % en comparación con el año anterior.

Este avance refleja un cambio sostenido en los hábitos alimentarios de la población, donde distintos cortes porcinos se consolidan como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores.

Récord productivo y mayor consumo: el cerdo consolida su crecimiento en Argentina

Factores como la versatilidad culinaria, el costo competitivo y los beneficios nutricionales contribuyeron a posicionar a la carne de cerdo de manera definitiva dentro del menú cotidiano de los hogares argentinos.

Exportaciones en alza y mayor presencia internacional

En el plano externo, el sector también mostró signos positivos.

Argentina cuenta actualmente con 54 mercados de exportación abiertos, tanto para carne porcina como para subproductos, lo que amplía las oportunidades comerciales y diversifica los destinos.

Récord productivo y mayor consumo: el cerdo consolida su crecimiento en Argentina

Durante 2025, el valor total de las exportaciones del sector porcino creció un 3 % en dólares respecto del año anterior, alcanzando un monto de 15,35 millones de dólares.

Este desempeño permitió sostener la inserción internacional del complejo, en un contexto global competitivo, y reafirmó el potencial exportador de la producción nacional.

Un crecimiento respaldado por políticas sectoriales

Desde el Gobierno Nacional destacaron que estos resultados validan el trabajo realizado en materia de políticas públicas para el sector. Las medidas adoptadas brindaron previsibilidad y certidumbre a largo plazo, condiciones clave para fomentar inversiones, mejorar la productividad y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad.

Con cifras récord en producción, consumo y exportaciones, el sector porcino cerró 2025 como uno de los protagonistas del agro argentino, con perspectivas favorables de cara a los próximos años y un rol cada vez más relevante dentro de la matriz agroindustrial del país.

