Informe SEA

La estabilidad climática generó un intenso ritmo de cosecha en el centro norte santafesino

La estabilidad climática registrada a fines de enero y comienzos de febrero permitió un desarrollo normal de las actividades agrícolas en el centro norte de Santa Fe, con muy buenos rindes en girasol y maíz y perspectivas alentadoras para el resto de los cultivos de la campaña gruesa.