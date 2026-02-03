Cambios en el sistema ganadero argentino

Menos terneros al corral y más recría: indicadores que anticipan una transformación productiva

Los movimientos de terneros, la dinámica de los feedlots y la composición de la faena comienzan a mostrar cambios que podrían marcar una transformación profunda del sistema productivo ganadero. Datos oficiales de SENASA y el análisis del ROSGAN permiten identificar señales incipientes pero consistentes de una mayor integración entre recría pastoril y engorde a corral, con impactos potencialmente positivos para toda la cadena.