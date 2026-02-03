Escasez de oferta y demanda sostenida

El mercado inmobiliario rural cerró 2025 con firmeza y señales de revalorización

El mercado inmobiliario rural atravesó un segundo semestre de 2025 con actividad sostenida, marcada por una oferta limitada, una demanda firme y expectativas crecientes de revalorización. Tras un breve freno asociado al escenario político, las operaciones retomaron dinamismo, especialmente en campos agrícolas de alta calidad y en el segmento de mayor escala, mientras el sector mira a 2026 con moderado optimismo y reclama reglas claras para consolidar las inversiones.