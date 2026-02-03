Un consumo en alza acompañado por récords productivos

La carne de cerdo gana protagonismo en la mesa de los argentinos

Impulsada por sus cualidades nutricionales, su versatilidad en la cocina y un fuerte crecimiento de la producción nacional, la carne de cerdo afianza su lugar en la dieta de los argentinos. En 2025, el consumo per cápita volvió a aumentar y acompañó una expansión sostenida del sector porcino.