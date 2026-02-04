Se activó el ciclo comercial

Desde Formosa a Rosario: ingresó el Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26

La partida fue remitida por la firma Santa Cecilia S.R.L., con producción en la provincia de Formosa, y descargada en el establecimiento industrial de Renova S.A., ubicado en la localidad santafesina de Timbúes. De esta manera, se dio inicio simbólico a la comercialización de la oleaginosa más importante del país.