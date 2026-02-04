#HOY:

Se activó el ciclo comercial

Desde Formosa a Rosario: ingresó el Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26

La partida fue remitida por la firma Santa Cecilia S.R.L., con producción en la provincia de Formosa, y descargada en el establecimiento industrial de Renova S.A., ubicado en la localidad santafesina de Timbúes. De esta manera, se dio inicio simbólico a la comercialización de la oleaginosa más importante del país.

El ciclo comercial de la soja correspondiente a la campaña 2025/26 tuvo su punto de partida con la llegada del Primer Lote a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), un hecho de fuerte valor institucional para toda la cadena agroindustrial argentina.

La partida fue remitida por la firma Santa Cecilia S.R.L., con producción en la provincia de Formosa, y descargada en el establecimiento industrial de Renova S.A., ubicado en la localidad santafesina de Timbúes.

Se inicia un debate para revertir la legislación que bajó el corte de los biocombustibles en naftas y diésel en 2021, el único caso en el mundo(excepto Ucrania). La Liga Bioenergética pide condiciones mejores para el bioetanol, de caña y de maíz, y el biodiésel de soja.Primer hito de la campaña 2025/26: la soja formoseña abrió el circuito comercial

De esta manera, se dio inicio simbólico a la comercialización de la oleaginosa más importante del país.

Control de calidad y certificación oficial

Como establece el protocolo, la mercadería fue sometida a la intervención de los Recibidores Oficiales de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR, junto con los análisis técnicos realizados por BCRLabs.

Concluidas las evaluaciones y en base a los resultados obtenidos, la Cámara Arbitral determinó que el lote cumplía con los parámetros exigidos, resolviendo que la mercadería resultó “de recibo”. Este paso es fundamental para validar formalmente el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial.

El arribo del Primer Lote de Soja constituye un acontecimiento emblemático para el sector, ya que no sólo marca el comienzo efectivo de la campaña, sino que también antecede al tradicional Remate del Primer Lote, uno de los eventos más relevantes del calendario agroindustrial.

El acto del Remate del Primer Lote de Soja correspondiente a la campaña 2023/24Primer hito de la campaña 2025/26: la soja formoseña abrió el circuito comercial

Como es habitual, el remate se llevará a cabo durante el mes de abril, en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, y reúne a referentes del ámbito productivo, comercial, industrial e institucional del país.

Detalles técnicos del Primer Lote de Soja 2025/26

Productor: Santa Cecilia S.R.L.

Procedencia: Ibarreta / Subteniente Perín, provincia de Formosa

Superficie sembrada: 630 hectáreas

Fecha de siembra: 1 de septiembre de 2025

Fecha de cosecha: 2 de febrero de 2026

Variedad: DM60i62 IPRO

Acopio / Cooperativa: Ojeda Agropecuaria S.A.

Corredor: Ojeda Ariel Rubén

Entregador: Williams Entregas S.A.

Destino de descarga: Renova S.A. (Timbúes, Santa Fe)

Peso neto: 36.000 kilogramos

