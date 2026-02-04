Desde Formosa a Rosario: ingresó el Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26

El ciclo comercial de la soja correspondiente a la campaña 2025/26 tuvo su punto de partida con la llegada del Primer Lote a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), un hecho de fuerte valor institucional para toda la cadena agroindustrial argentina.
La partida fue remitida por la firma Santa Cecilia S.R.L., con producción en la provincia de Formosa, y descargada en el establecimiento industrial de Renova S.A., ubicado en la localidad santafesina de Timbúes. De esta manera, se dio inicio simbólico a la comercialización de la oleaginosa más importante del país.
De esta manera, se dio inicio simbólico a la comercialización de la oleaginosa más importante del país.
Como establece el protocolo, la mercadería fue sometida a la intervención de los Recibidores Oficiales de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR, junto con los análisis técnicos realizados por BCRLabs.
Concluidas las evaluaciones y en base a los resultados obtenidos, la Cámara Arbitral determinó que el lote cumplía con los parámetros exigidos, resolviendo que la mercadería resultó “de recibo”. Este paso es fundamental para validar formalmente el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial.
El arribo del Primer Lote de Soja constituye un acontecimiento emblemático para el sector, ya que no sólo marca el comienzo efectivo de la campaña, sino que también antecede al tradicional Remate del Primer Lote, uno de los eventos más relevantes del calendario agroindustrial.
Como es habitual, el remate se llevará a cabo durante el mes de abril, en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, y reúne a referentes del ámbito productivo, comercial, industrial e institucional del país.
Productor: Santa Cecilia S.R.L.
Procedencia: Ibarreta / Subteniente Perín, provincia de Formosa
Superficie sembrada: 630 hectáreas
Fecha de siembra: 1 de septiembre de 2025
Fecha de cosecha: 2 de febrero de 2026
Variedad: DM60i62 IPRO
Acopio / Cooperativa: Ojeda Agropecuaria S.A.
Corredor: Ojeda Ariel Rubén
Entregador: Williams Entregas S.A.
Destino de descarga: Renova S.A. (Timbúes, Santa Fe)
Peso neto: 36.000 kilogramos