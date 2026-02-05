Control de malezas

Herbicidas hormonales: Aapresid alerta por daños en cultivos sensibles

Un informe de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid advirtió sobre el aumento de casos de fitotoxicidad en cultivos sensibles como algodón, girasol y hortalizas, asociados al uso inadecuado de herbicidas hormonales. La entidad remarcó la importancia de la calidad de aplicación y de las buenas prácticas para reducir riesgos productivos.