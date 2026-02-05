Por qué 2026 será el año del despegue de la ganadería

La cadena de ganados y carnes argentina atraviesa un momento de inflexión.
Raúl Milano, Presidente de Rosgan, sostiene que el nuevo escenario de precios, la demanda internacional y el cambio de paradigma sobre el valor de la carne abren una etapa de mayor inversión, productividad e integración para la cadena de ganados y carnes
La cadena de ganados y carnes argentina atraviesa un momento de inflexión.
Un contexto de demanda internacional firme, condiciones favorables en los mercados globales y una revalorización de los sistemas de producción natural se combinan con un consumo interno que sigue eligiendo a la carne como fuente central de proteínas, configurando un escenario de oportunidades para el sector.
El Presidente de ROSGAN, Raúl Milano, afirmó que 2026 se perfila como “el año de la consolidación de una nueva era” para la ganadería argentina. Según su análisis, el cambio más profundo es cultural: quedó definitivamente atrás la idea de que la carne debía tener un “precio político”.
En este marco, sostuvo que los valores actuales de la hacienda no son una mala noticia, sino la condición necesaria para estimular mayor producción, mejorar la calidad de los rodeos y garantizar un abastecimiento más estable y sostenible en el tiempo.
Milano destacó que el productor es el principal beneficiario de esta etapa, con una recuperación real en los precios de la hacienda en pie que supera a la inflación.
A su vez, remarcó la importancia de que esta renta sea reinvertida en mejoras estructurales como alambrados, aguadas, infraestructura de manejo y una mayor implantación de pasturas, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva de los campos y ganar eficiencia.
En relación con los sistemas de engorde, el titular de ROSGAN señaló que el feedlot se ha consolidado como un actor central de la cadena, producto de las transformaciones productivas de las últimas décadas.
En este sentido, consideró que la tendencia hacia animales más pesados al momento de faena responde tanto a razones económicas como a la creciente orientación exportadora del sector, que hoy opera sin restricciones significativas y marca el rumbo de los precios.
Respecto de la industria frigorífica, Milano planteó la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de integración y coordinación entre productores, feedlots y frigoríficos, con esquemas de aprovisionamiento más previsibles y una distribución más equilibrada del valor agregado a lo largo de la cadena.
Finalmente, el Presidente de ROSGAN destacó el rol de los instrumentos financieros para acompañar este proceso —como el forward ganadero, el warrant ganadero y los mercados de futuros— herramientas desarrolladas junto con la Bolsa de Comercio de Rosario y que serán presentadas en próximos eventos del sector.