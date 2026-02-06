Guía Estratégica para el Agro

Subió al 20% la soja regular a mala en la región núcleo, pero llegó el auxilio del agua

Días claves para la soja de 1ra, ya que en pleno periodo crítico, volvió a desmejorar su condición. Pero el centro de alta presión se está desplazando, por lo que hubo lluvias claves en las últimas horas y hay pronósticos de nuevas tormentas para la región.