Impulso comercial y energético

Récord histórico: las exportaciones argentinas a Estados Unidos crecieron casi 29% en 2025

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron en 2025 un máximo histórico, con un crecimiento cercano al 29% interanual y un total de US$ 8.338 millones. El récord se dio en un contexto de fortalecimiento del vínculo bilateral, marcado por la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos y el fuerte protagonismo del complejo energético y minero.