Récord histórico: las exportaciones argentinas a Estados Unidos crecieron casi 29% en 2025
Las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron en 2025 un máximo histórico, con un crecimiento cercano al 29% interanual y un total de US$ 8.338 millones. El récord se dio en un contexto de fortalecimiento del vínculo bilateral, marcado por la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos y el fuerte protagonismo del complejo energético y minero.
Estados Unidos, socio clave: Argentina alcanzó un récord exportador en 2025
Durante 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos registraron un crecimiento cercano al 29%, superando ampliamente el máximo histórico previo alcanzado en 2022. Con un total de US$ 8.338 millones, el valor exportado se ubicó casi 25% por encima del récord anterior, mientras que el intercambio comercial bilateral fue el segundo más alto registrado hasta el momento.
Además, el superávit comercial con Estados Unidos alcanzó niveles récord, consolidando al país norteamericano como el tercer destino de exportaciones y origen de importaciones de la Argentina, solo detrás de Brasil y China.
Este desempeño se dio en un contexto de mayor articulación económica entre ambos países, que tuvo como hito la firma, el miércoles 5 de febrero, del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, anunciado previamente en noviembre de 2025 y formalizado esta semana.
Energía y petróleo, los grandes protagonistas del crecimiento
El principal motor del récord exportador fue el complejo petrolero–petroquímico. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron más de 68% en comparación con 2024, convirtiéndose en el rubro de mayor dinamismo hacia el mercado estadounidense.
Como resultado, los productos energéticos representaron el 47% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en 2025, una participación que no se observaba desde 2005. Este salto refleja el creciente peso de la Argentina como proveedor energético, en un escenario internacional marcado por la búsqueda de diversificación de fuentes y seguridad en el abastecimiento.
El acuerdo bilateral y nuevas oportunidades de inversión
Según informó la Cancillería argentina, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos implica la eliminación de aranceles para 1.675 productos, mejorando sustancialmente las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
En paralelo, Argentina se comprometió a eliminar licencias de importación o a aplicar licencias automáticas para productos provenientes de Estados Unidos.
El acuerdo también incorpora compromisos en materia de inversiones, convirtiéndose en el primer instrumento de este tipo en la región.
Al último dato disponible (30 de septiembre de 2025), Estados Unidos se posiciona como el principal origen de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina, con el 18% del stock total, equivalente a más de US$ 32.000 millones, según el Banco Central.
A su vez, instituciones como el Eximbank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC) buscarán impulsar el financiamiento en sectores estratégicos, en articulación con el sector privado estadounidense.
El acuerdo también incorpora previsiones para el comercio digital, apuntando a generar un marco favorable para startups, fintechs y empresas tecnológicas.
Minería y litio, ejes de la agenda futura
En paralelo, ambos países firmaron un Marco Estratégico para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, con el objetivo de identificar proyectos prioritarios y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses.
Estados Unidos fue en 2025 el segundo socio comercial de la minería argentina, solo detrás de Suiza, representando cerca del 18% de las exportaciones mineras y con un crecimiento interanual superior al 25%.
En particular, alrededor del 10% de las exportaciones del Complejo Litio tuvieron como destino Estados Unidos, posicionándolo como el segundo mercado más relevante del sector.
Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre 2020 y 2023 Argentina abasteció el 47% de las importaciones de litio del país norteamericano, consolidando su rol estratégico en la transición energética global.