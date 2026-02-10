Agenda compleja y mayoría oficialista: Diputados eligió autoridades de comisiones
Sólo en extraordinarias deberán tratar temas de alto interés, como la Ley Penal Juvenil, la media sanción (si se logra) de la Reforma Laboral, el acuerdo de Argentina con Estados Unidos y el de Mercosur-UE. Reclamos de UxP.
La libertaria salteña Gabriela Flores quedó al frente de Familias y Niñez, que deberá evaluar el proyecto que baja la edad de imputabilidad. Foto: HCDN.
Dos comisiones quedaron conformadas antes de que termine diciembre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación: la de Presupuesto y Hacienda que quedó a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA) y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba).
Con la nueva integración de las dos cámaras legislativas tras las elecciones del 26 de octubre, corresponde barajar y dar de nuevo aunque respetando las mayorías y minorías políticas. Este dato fue clave en la discusión que acompañó la agenda de la Cámara baja de este martes, que arrancó a las 10 de la mañana y se extendió hasta más allá de las 16.
No es para menos, se trata de comisiones centrales que tendrán a su cargo la discusión de los temas que envió el gobierno para su tratamiento en extraordinarias.
Una por una
Desde este martes, otra libertaria estará a cargo de una comisión clave: se trata de Gabriela Flores (Salta) quien presidirá Familias, Niñez y Juventudes, una de las que deberá evaluar el proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros aspectos centrales, dispone una baja en la edad de imputabilidad que quedaría en 14 años. Mientras que la vicepresidencia estará en manos de UxP que dejó en reserva el nombre de quien ocupará ese lugar, al igual que otros lugares del grupo que fijó como día de reunión los martes a las 16.
A las 11 fue el turno de Justicia que quedó a cargo de Álvaro Martínez, también de LLA (Mendoza), legislador que va por su segundo mandato en la Cámara baja.
El cambio de signo político en la conducción de algunas comisiones y la preeminencia del oficialismo en las presidencias (Familia estaba a cargo de la radical santacruceña Roxana Reyes) fueron algunos reclamos de Unión por la Patria, principal oposición en la Cámara baja. “Sobre 46 comisiones permanentes unicamerales de Diputados solamente intentan presidirla el oficialismo y sus aliados”, alertó el rosarino Germán Martínez quien consideró que los nombres fueron notificados, no consensuados.
Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Foto: HCDN.
Es más, Paula Penacca (UxP) reclamó una “representación genuina de quienes integramos las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados”, pero además preguntó cuándo se iba a tratar en plenario el proyecto de Ley Penal Juvenil que será llevado al recinto de sesiones el jueves próximo desde las 11.
El santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) fue ratificado para presidir la comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo hizo en 2024 y 2025. La vicepresidencia primera estará a cargo de UxP (que, como en el resto, hizo reserva del nombre) y será vicepresidente segundo el correntino Diógenes González (UCR).
Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Sobre lo cual, una vez más, Penacca reclamó “una construcción de consensos” para que estas comisiones estratégicas puedan ser conducidas por diputadas y diputados de otros bloques. A UxP le corresponde la vicepresidencia primera.
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que seguramente debatirá la ley de Glaciares, también pedida para extraordinarias estará al frente del sanjuanino José Peluc. El bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda. La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.
Juliana Santillan preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur. Foto: HCDN.
Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur, es presidida desde este martes por la libertaria Juliana Santillán quien al asumir la conducción sostuvo: "Hay un contexto internacional complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, transformaciones económicas y sobre todo una profunda redefinición del comercio global. En ese escenario, la Argentina enfrenta desafíos que son muy importantes, pero también una oportunidad que es histórica: volver a integrarse al mundo con previsibilidad, reglas claras y una visión estratégica de largo plazo, alguna vez".
Precisamente, la última elección de autoridades fue para la comisión de Mercosur que UxP reclamaba para su bancada, pero que finalmente quedó a cargo del diputado ex PRO y actual LLA Damián Arabia. En tanto, UxP hizo reserva de la vicepresidencia primera y la secretaria tercera. Por su parte, en la vicepresidencia segunda quedó la misionera Yamila Ruiz, de Innovación Federal; en la secretaría primera el también misionero Emmanuel Bianchetti, del Pro; mientras que la secretaría segunda para el interbloque Unidos quedó en reserva.