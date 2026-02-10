Se vienen debates de alto impacto

Agenda compleja y mayoría oficialista: Diputados eligió autoridades de comisiones

Sólo en extraordinarias deberán tratar temas de alto interés, como la Ley Penal Juvenil, la media sanción (si se logra) de la Reforma Laboral, el acuerdo de Argentina con Estados Unidos y el de Mercosur-UE. Reclamos de UxP.