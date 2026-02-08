A las puertas del debate

Cúneo Libarona defendió la baja de la edad de imputabilidad: "El chico sabe lo que hace"

El ministro de Justicia recalcó la necesidad de un cambio en el régimen penal juvenil, argumentando que los menores comprenden sus actos y deben enfrentar consecuencias legales. Además, ratificó su continuidad en el Gobierno y se expresó en contra de la figura del Femicidio.