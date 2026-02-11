Tacural celebró sus carnavales 2026 con una multitud y fuerte respaldo institucional

La localidad de Tacural vivió una nueva edición de los tradicionales Carnavales Tacuralenses 2026, una celebración que volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes de la zona.
La tradicional fiesta reunió a vecinos y visitantes en una noche de música, comparsas y expresiones culturales.
Con una amplia participación de vecinos y visitantes, la fiesta se desarrolló sobre una de las principales avenidas del pueblo, donde desfilaron comparsas y agrupaciones artísticas locales y regionales.
El senador provincial Alcides Calvo estuvo presente en la jornada, acompañado por el presidente comunal Adrián Sola y su equipo de trabajo, quienes recibieron a las autoridades y compartieron la celebración con la comunidad.
La noche reunió a familias, jóvenes, niños y adultos en un espacio que combinó música, danza y espectáculos en vivo, reafirmando el carácter popular y participativo del carnaval.
Uno de los momentos más esperados fue el desfile de comparsas, que aportaron color, ritmo y despliegue escénico. Participaron agrupaciones locales y delegaciones invitadas de la región, entre ellas comparsas provenientes de Colonia Bossi y de la localidad cordobesa de Porteña, lo que le dio al evento un alcance interprovincial.
Además de los desfiles, la programación incluyó espectáculos musicales y propuestas recreativas pensadas para todas las edades, fortaleciendo el perfil inclusivo de la celebración.
Durante su participación, Calvo destacó el valor de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento del entramado social y cultural del Departamento Castellanos.
“Los Carnavales Tacuralenses son una muestra clara de lo que se logra cuando una comunidad y sus instituciones trabajan en conjunto. Es fundamental seguir apoyando estas iniciativas que generan espacios de encuentro, participación y disfrute para toda la comunidad, pero además impulsan el desarrollo local, promueven la inclusión y mantienen vivas las expresiones culturales que distinguen a nuestras localidades”, expresó el legislador.
En esa línea, la organización del evento volvió a poner de relieve el trabajo articulado entre la comuna, instituciones locales y vecinos, un esquema que permitió sostener una fiesta que ya forma parte de la identidad de Tacural.
Más allá del carácter recreativo, los Carnavales Tacuralenses representan una instancia de integración social y dinamización económica para la localidad, ya que convocan a visitantes de distintos puntos de la región y generan movimiento en comercios y emprendimientos locales.
Con una nueva edición exitosa, Tacural reafirma así una tradición que combina cultura popular, participación comunitaria y proyección regional, consolidando a los carnavales como uno de los eventos más esperados del calendario local.