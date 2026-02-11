Jubilación en marzo: cuánto será el haber actualizado por inflación
A partir del dato oficial de inflación de enero y del nuevo esquema de movilidad vigente, Anses actualizará los haberes previsionales y sociales. Cómo quedan los montos de la mínima, las pensiones y las asignaciones.
Cómo quedan los montos de la mínima, las pensiones y las asignaciones.
De acuerdo con esa suba, el haber mínimo jubilatorio básico quedará en $369.560,34 a partir de marzo. Este valor surge de aplicar el 2,9% sobre el monto vigente en febrero. La cifra representa el ingreso básico que perciben quienes reúnen los requisitos mínimos del sistema contributivo.
Además, el Gobierno mantiene un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos. Este bono, que puede llegar a $70.000, no forma parte del haber regular y se paga de manera extraordinaria, sin incorporarse a la base de cálculo de futuros aumentos.
Si se confirma su continuidad en marzo, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de hasta $441.572,40 sumando bono y haber básico.
El incremento por IPC también alcanza otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que suele representar un porcentaje cercano al 80% del haber mínimo, se ubicará en $295.648,43; con bono, el ingreso total potencial sería de $367.652,36.
El incremento por IPC también alcanza otras prestaciones previsionales.
Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ajustarán a cerca de $258.677,18 y con el refuerzo podrían rondar $330.705,03.
También se actualizan otras prestaciones que pagan la Anses. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $132.796,38 por hijo; la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) ascenderá a $125.336,48 por hijo (con un 80% mensual y el 20% restante pagado tras la presentación de la documentación correspondiente). La asignación familiar por hijo para el primer rango de ingresos se elevará a $66.401,26.
Este esquema de movilidad mensual vigente busca acercar los ingresos previsionales y sociales a la evolución de los precios, con el objetivo de reducir el desfasaje que podía producirse con actualizaciones trimestrales. Desde su implementación, las jubilaciones y pensiones han recibido una serie de incrementos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero anteriores.
Qué significa el nuevo haber para jubilados y asignaciones
El ajuste de marzo no sólo modifica el haber mínimo, sino que también repercute en una amplia gama de beneficios que reciben millones de personas en el país. Para los jubilados y pensionados de mayores ingresos, el incremento también será automático del 2,9%, manteniendo la proporción con la inflación registrada en enero.
Quienes perciben prestaciones más altas —por ejemplo, jubilaciones superiores al mínimo o determinadas pensiones especiales— verán la misma proporción de aumento, aunque sin la posibilidad de acceder al refuerzo extraordinario que se otorga principalmente a los haberes más bajos.
En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, el ajuste automático busca proveer una actualización que, en términos fiscales, acompañe la dinámica de precios.
Para muchos beneficiarios, este movimiento significa una mejora nominal de sus ingresos, aunque todavía dependerá del comportamiento de la inflación futura y de eventuales políticas adicionales que adopte el Gobierno nacional.
El cronograma oficial de pago de los haberes de marzo, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, generalmente se organiza por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según la práctica habitual de la Anses, las jubilaciones mínimas se abonan en la segunda semana del mes, mientras que los haberes de mayor magnitud se completan en la tercera semana, aunque los detalles concretos suelen confirmarse pocos días antes del inicio de los pagos.