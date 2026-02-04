#HOY:

Calendario completo de Anses: cuándo cobro en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. El cronograma incluye jubilaciones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otros beneficios, ordenados según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de todas las prestaciones sociales correspondientes al mes de febrero de 2026, lo que permite a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones saber con antelación cuándo podrán cobrar sus haberes o beneficios.

El cronograma fue organizado teniendo en cuenta la terminación del número de documento de cada titular y los feriados nacionales previstos para este segundo mes del año, como el Carnaval, que influyen en la programación de pagos y la atención bancaria.

Anses recordó que el organismo no se comunica con los ciudadanos para solicitar datos personalesEl cronograma fue organizado teniendo en cuenta la terminación del número de DNI

Fechas de cobro según prestaciones y DNI

El calendario de cobros de ANSES para febrero 2026 fue publicado de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Las fechas están distribuidas en distintos grupos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, lo que constituye la principal guía para saber cuándo se acreditarán los haberes o prestaciones.

Jubilaciones y pensiones del SIPA

Los haberes correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que incluye jubilaciones y pensiones, se pagarán en dos etapas según el monto del ingreso mensual:

Los billetes de 20 mil ya circulan y facilitan las transacciones en efectivo.Las jubilaciones y pensiones, se pagarán en dos etapas según el monto del ingreso mensual:

Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo: los pagos comenzarán el 9 de febrero y se extenderán hasta el 20 de febrero, escalonados de acuerdo con el número final del DNI de cada titular.

Jubilados y pensionados con haberes que superan ese primer intervalo: las acreditaciones se efectuarán entre el 23 y el 27 de febrero, también organizadas por terminación de DNI.

Por ejemplo, los jubilados con documentos terminados en 0 comenzarán a cobrar el 9 de febrero, mientras que aquellos con DNI finalizado en 9 percibirán sus haberes el 20 de febrero en el primer tramo, y entre el 23 y el 27 en el segundo, dependiendo del orden de terminación correspondiente.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las pensiones no contributivas, que incluyen diferentes tipos de prestaciones, también tienen su calendario específico. En este caso, los pagos se realizarán entre el 9 y el 13 de febrero, con fechas asignadas según el último número del DNI. Por ejemplo:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Este esquema busca facilitar la organización del pago y dar previsibilidad a los beneficiarios de pensiones no contributivas, permitiendo que puedan planificar el retiro de sus haberes en las fechas correspondientes sin contratiempos.

Asignaciones familiares, AUH y otros beneficios

Además de jubilaciones, pensiones y PNC, ANSES también distribuye en febrero las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y prestaciones de pago único como nacimiento, adopción y matrimonio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El cronograma para la AUH y las asignaciones familiares de hijos se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Este esquema se aplica tanto a la AUH como a la Asignación Familiar por Hijo y permite que las familias sepan con anticipación cuándo recibirán el dinero en sus cuentas bancarias.

Asignación por Embarazo y otras prestaciones

La Asignación por Embarazo (AUE) también tiene un calendario específico que empieza poco después del inicio de mes. Por ejemplo, los DNI terminados en 0 cobrarán el 10 de febrero, y así sucesivamente hasta el 25 de febrero.

Las asignaciones de pago único, como nacimiento, adopción o matrimonio, se abonarán en periodos que pueden extenderse entre el 10 de febrero y el 12 de marzo, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Cómo consultar tu fecha y aspectos a tener en cuenta

La ANSES recomienda a los titulares de prestaciones sociales utilizar las herramientas oficiales para verificar las fechas y los medios de cobro.

A través de la plataforma “Mi ANSES”, disponible en la página web del organismo o en su aplicación móvil, los beneficiarios pueden ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar la fecha exacta asignada, el monto acreditado y la entidad donde percibirán sus haberes.

Es importante tener en cuenta que, por la realización de feriados nacionales —como los días de Carnaval— y para evitar concentraciones de personas en bancos y cajeros automáticos, el calendario fue organizado de forma escalonada. Esto permite distribuir los pagos a lo largo del mes y facilitar el acceso a los cobros sin demoras excesivas.

En todos los casos, los beneficiarios deben presentarse en las fechas correspondientes o antes de la caducidad del cronograma para evitar perder el derecho al cobro del mes. De esta manera, ANSES busca garantizar la normalización del pago de prestaciones, optimizando la atención en las sucursales bancarias y aportando previsibilidad a quienes reciben estos beneficios.

