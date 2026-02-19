En el sur provincial

Comenzaron las Residencias Culturales 2026 en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

El Ministerio de Cultura, puso en marcha las Residencias Culturales 2026, un programa de formación destinado a 220 jóvenes de entre 18 y 25 años que realizarán prácticas durante diez meses en museos y espacios públicos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe y Rincón. El acto de bienvenida se realizó en Plataforma Lavardén y fue encabezado por la ministra de Cultura, Susana Rueda, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.