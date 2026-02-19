Pullaro inauguró el nuevo edificio del Jardín Nº 389 en San Martín de las Escobas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 389 de la localidad de San Martín de las Escobas, en el departamento San Martín, con una inversión de $ 1.089.997.786,46.
El mandatario provincial inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 389 en San Martín de las Escobas, con una inversión de $1.089.997.786,46.
Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que la educación constituye una prioridad estratégica de su gestión y que la inversión en infraestructura escolar busca garantizar igualdad de oportunidades en toda la provincia.
“Estamos apostando a la educación en todo el territorio provincial. Gobernar hoy implica administrar necesidades, pero también fijar prioridades, y decidimos que la educación y la obra pública en el interior sean centrales”, sostuvo.
Asimismo, reivindicó el aporte del interior productivo y señaló que su gobierno busca “reivindicar a cada comunidad del interior, que con esfuerzo sostiene el crecimiento de la provincia”.
Pullaro también destacó el alcance del plan educativo provincial: “En lo que va de nuestra gestión ya inauguramos más de 20 escuelas nuevas; antes del inicio del ciclo lectivo sumaremos siete más y proyectamos finalizar 54 establecimientos. Además, llevamos casi 600 aulas construidas en toda la provincia”.
En ese sentido, enfatizó que contar con edificios adecuados fortalece el sistema educativo y mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Luego, el ministro de Educación, José Goity, señaló que el nuevo edificio “representa un salto de calidad para el nivel inicial, porque mejora las condiciones pedagógicas y brinda a docentes y estudiantes un entorno adecuado para enseñar y aprender”.
También remarcó que la infraestructura escolar es un componente clave para fortalecer las trayectorias educativas desde los primeros años.
Por su parte, el presidente comunal de San Martín de las Escobas, Marco Alarcón, destacó el impacto social de la obra y afirmó que “este jardín es una inversión en el futuro de la comunidad, que permitirá que los niños crezcan y aprendan en un espacio digno y moderno”.
A su turno, el senador departamental Esteban Motta manifestó que la inauguración “es una muestra concreta del compromiso provincial con el interior y con la igualdad de oportunidades educativas en cada localidad”.
Finalmente, la directora del Jardín de Infantes Nº 389, Sabina Vaschetto, expresó su emoción por la concreción del nuevo edificio y aseguró que “contar con instalaciones adecuadas permitirá desarrollar propuestas pedagógicas acordes a las necesidades actuales y ofrecer a los niños un entorno seguro, inclusivo y estimulante”.
En el acto estuvieron presentes, además, las secretarias del Ministerio de Educación, General, María Martín; de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; de Gestión de Recursos, Florencia González; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Luciana Viñuela.
La delegada de la Región VIII, Danisa Asteggiano; el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, Gonzalo Saglione y el secretario de Coordinación de Economía, Gabriel Rosti entre otras autoridades locales, provinciales y la comunidad educativa.
El edificio, con una superficie de 547,09 m², cuenta con hall de ingreso, tres salas con su correspondiente núcleo sanitario y sanitarios accesibles para personas con movilidad reducida, sector de gobierno, cocina, espacio técnico y depósito, además de circulaciones que articulan funcionalmente todos los espacios.
Las nuevas instalaciones permiten dotar a la institución de un edificio acorde a las necesidades pedagógicas y organizativas del nivel inicial.
Cabe destacar que esta obra forma parte del Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura del Sistema Educativo Provincial, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ejecutado a través de la Unidad de Gestión conformada por los ministerios de Economía, Gobierno y Educación de la Provincia.
Previamente, el gobernador, en el marco del Programa Mil Aulas, inauguró dos nuevos espacios áulicos en la Escuela Secundaria Nº 8138 “Justo José de Urquiza”, también de la localidad de San Martín de las Escobas, con una inversión de $ 96.000.000.