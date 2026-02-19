Educación

Pullaro inauguró el nuevo edificio del Jardín Nº 389 en San Martín de las Escobas

El mandatario provincial inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 389 en San Martín de las Escobas, con una inversión de $1.089.997.786,46. Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la educación y la obra pública en el interior constituyen ejes estratégicos de su gestión para garantizar igualdad de oportunidades y desarrollo territorial.