Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información, minuto a minuto

Jueves de intensa tormenta sobre Santa Fe y la región. Se cumplieron los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. El temporal se desató en la madrugada en el centro provincial. Antes, pasó por Rosario y previamente por Córdoba.
Actividad eléctrica durante la noche y una feroz lluvia que se inició pasadas las 6. Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.
La información minuto a minuto
Hasta las 8:30 de este jueves, en la ciudad de Santa Fe se registraron 52.75 milímetros de agua caída como consecuencia de la tormenta.
A través del WhatsApp de El Litoral (3426305344) usuarios compartieron imágenes de cómo está su barrio. La foto corresponde a Regimiento 12 de Infantería y Alberdi. El video, en tanto, a la zona de Alvear y Córdoba.
Asimismo, vecinos alertan por la gran cantidad de agua acumulada en Guadalupe Oeste, sobre Alvear y en la zona de Marcial Candioti al 7800, lo que dificulta la circulación.
Captado en las calles céntricas de la ciudad, las imágenes muestran la ferocidad de la tormenta.
Datos de lluvia del día jueves 19 de febrero de 2026, hasta las 06:45 hs.:
• DOAE (COBEM): 46,50 mm
• Centro: 36,75 mm
• Deleg. Alto Verde: 37,75 mm
• CIC F. Zuviría: 53,50 mm
Se registró intensidad máxima de 129,00 mm/h, en Deleg. Alto Verde a las 06:25 hs.
Ráfaga de viento máximo de 44,5 Km/h de dirección Sudsudeste (SSE) en CIC F. Zuviría, a las 06:10 hs.
Lectores de El Litoral compartieron el video de cómo estaba la vía rápida que bordea la margen oeste de la capital provincial.
El registro del CIM de la FICH - UNL se incrementó a 45 mm de lluvia caída hasta minutos antes de las 7.
De acuerdo al Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL el acumulado de agua caída desde la medianoche era de 26,5 mm en la ciudad de Santa Fe.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con tormentas, lluvias y lloviznas que provocan calzadas húmedas y resbaladizas, a lo que se suman fuertes ráfagas de viento. Se recomienda evitar circular por rutas y autopistas.
La impactante tormenta en los satélites del SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió la advertencia para localidades de los dptos Garay, San Jerónimo y La Capital por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.