#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe - Córdoba

Árboles caídos, cortes de tendido eléctrico y siniestros viales complican la circulación por las rutas de la región

La APSV informó que se registran demoras en la Autopista Rosario – Córdoba por un siniestro vial que involucra a varios vehículos. Sobre las rutas 6 y 11 también hay cuadrillas realizando tareas.

Autos y camiones volcaron en la Autopista Rosario - Córdoba a causa del temporal.Autos y camiones volcaron en la Autopista Rosario - Córdoba a causa del temporal.
Seguinos en
Por: 

Un temporal afecta este miércoles por la noche el centro sur de la provincia de Santa Fe. En ese contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que se registró un siniestro múltiple en la Autopista Rosario – Córdoba, entre Armstrong y Tortugas, con un corte total en la mano hacia Córdoba.

Mientras, en Córdoba, en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 11, entre Isla Verde y Monte Maíz, hay postes de luz sobre la calzada; y en el kilómetro 258 -entre Isla Verde y Corral de Bustos- se registra un corte parcial por árboles caídos sobre la calzada.

La Ruta Provincial 6 también sufre un corte total a la altura del kilómetro 258, en el puesto de Cruz Alta, debido que en la localidad de los Surgentes se encuentra personal trabajando por la caída del tendido eléctrico sobre la calzada.

Alerta meteorológico

La región central del país se encuentra en pleno alerta por tormentas fuertes emitido este miércoles por la tarde por el Servicio Meteorológico Nacional, y se prevé que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante la jornada del jueves.

En Córdoba, las localidades de Embalse y Almafuerte sufrieron una fuerte granizada durante la tarde de este miércoles. La tormenta avanzó en el sur y centro de la provincia después de una jornada de calor agobiante.

En tanto, en Santa Fe también se esperan precipitaciones y tormentas de viento y granizo.

El organismo recomendó evitar salir salvo en caso de necesidad y recomendó no salir, salvo en caso de extrema necesidad.

Más videos que te pueden interesar

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Córdoba
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Videos
Ruta Nacional 11

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro