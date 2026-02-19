Árboles caídos, cortes de tendido eléctrico y siniestros viales complican la circulación por las rutas de la región

Un temporal afecta este miércoles por la noche el centro sur de la provincia de Santa Fe. En ese contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que se registró un siniestro múltiple en la Autopista Rosario – Córdoba, entre Armstrong y Tortugas, con un corte total en la mano hacia Córdoba.
Mientras, en Córdoba, en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 11, entre Isla Verde y Monte Maíz, hay postes de luz sobre la calzada; y en el kilómetro 258 -entre Isla Verde y Corral de Bustos- se registra un corte parcial por árboles caídos sobre la calzada.
La Ruta Provincial 6 también sufre un corte total a la altura del kilómetro 258, en el puesto de Cruz Alta, debido que en la localidad de los Surgentes se encuentra personal trabajando por la caída del tendido eléctrico sobre la calzada.
Alerta meteorológico
La región central del país se encuentra en pleno alerta por tormentas fuertes emitido este miércoles por la tarde por el Servicio Meteorológico Nacional, y se prevé que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante la jornada del jueves.
En Córdoba, las localidades de Embalse y Almafuerte sufrieron una fuerte granizada durante la tarde de este miércoles. La tormenta avanzó en el sur y centro de la provincia después de una jornada de calor agobiante.
En tanto, en Santa Fe también se esperan precipitaciones y tormentas de viento y granizo.
El organismo recomendó evitar salir salvo en caso de necesidad y recomendó no salir, salvo en caso de extrema necesidad.
