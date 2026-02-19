Santa Fe - Córdoba

Árboles caídos, cortes de tendido eléctrico y siniestros viales complican la circulación por las rutas de la región

La APSV informó que se registran demoras en la Autopista Rosario – Córdoba por un siniestro vial que involucra a varios vehículos. Sobre las rutas 6 y 11 también hay cuadrillas realizando tareas.